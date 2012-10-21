آغاز رایزنی ایران با معارضین سوری برای آتش بس/ چیزی به نام مذاکره با آمریکا نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره پیشنهاد آتش بس تا عید قربان در سوریه و اقداماتی که ایران در این راستا انجام می دهد، گفت: رئیس جمهور کشورمان جلسه ای در باکو با اردوغان داشتند و در خصوص بحث و بحران سوریه مفصلا گفتگو کردند.

وی افزود: در این جلسه تصمیم گرفته شد که پیشنهاد کنند با یکدیگر بیانیه مشترکی در خصوص توقف کشتار و جنگ جاری در سوریه را ارائه دهند.

به گفته صالحی این اقدام به این امید بود که خشونت و کشتار در سوریه متوقف و هیچگاه باز نگردد و مسیر صلح آمیز حل و فصل بحران در سوریه ادامه پیدا کند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: رئیس جمهور این مطلب را بیان کرده و صراحتا اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران از طرفین دعوت می کند که این اقدام خیرخواهانه برای مردم سوریه را پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: اردوغان نیز این مطلب را بیان و تصریح کرد و اخضر ابراهیمی هم همین مطلب را پیگیری کرد و امیدواریم که طرفین به این خواسته خیرخواهانه پاسخ دهند.

صالحی گفت: براساس اطلاعات واصله دولت سوریه برای آتش بس اعلام آمادگی کرده، اما معارضه که به صورت واحدی نیستند و در این کشور مشتت هستند، متاسفانه آمادگی خود را برای یک چنین عملی اعلام نکردند و برعکس بخشی از آنها گفته اند که چنین آمادگی را نداریم.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: اکنون روشن می شود که چه کسی خواستار خشونت و خونریزی است و چه کسی این موضوع را نمی خواهد.

وی گفت: امیدواریم مردم سوریه و منطقه نسبت به این امر توجه ویژه کنند و مجددا پیشنهاد احمدی نژاد را اعلام می کنیم که در جهت تحقق این پیشنهاد هر کمکی که از دستمان برمی‌آید انجام می دهیم.

صالحی افزود: ایران آمادگی دارد زمینه گفتگو بین معارضه و دولت سوریه را فراهم کند.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: از امروز شروع به تماس با برخی از گروه های معارضه کرده ایم که اگر این آمادگی باشد، معارضه با حکومت سوریه وارد گفتگو شوند و ما امیدواریم در این جهت موفق باشیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره ادعای رسانه های آمریکایی مبنی بر مذاکره مستقیم ایران و آمریکا اظهار داشت: مسئولیت پاسخگویی به چیزی که آنها منتشر می کنند را نداریم و چیزی به نام مذاکره با آمریکا نداریم.

صالحی تصریح کرد: مذاکراتی با 1+5 داریم که آمریکا نیز حضور دارد و اگر بحث مذاکره هسته ای باشد انجام می گیرد جدای از آن بحثی تحت عنوان مذاکره نداریم.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین درباره زمان مذاکرات آتی ایران و 1+5 نیز گفت: آخرین صحبتی که شد مبنی بر این بود که در نوامبر و یا اواخر نوامبر انجام گیرد ولی هنوز مشخص نشده است.