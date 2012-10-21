ضرورت تغییر نگرش مردم و مسئولان نسبت به نابینایان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیران ظهر یکشنبه در همایش بصیرت نابینایان در محل مصلی نماز جمعه بوشهر با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، اظهار داشت: اگر به عدل خدا اعتقاد داریم باید این اصل را هم معتقد باشیم که همه افراد جامعه حق دارند از امکانات و منابع موجود جامعه در زمینه های مختلف بهره مند باشند.

دبیر ستاد مناسب سازی بهزیستی کشور اضافه کرد: گذشته از مباحث اعتقادی ما، مستندات فراوان قانونی داریم که بر اساس آن باید خود را ملزم به فراهم آوردن شرایط مناسب برای استفاده عموم معلولان از جمله روشندلان بدانیم.

وی با تاکید بر اصل 29 قانون اساسی مبنی بر استفاده همگان از امکانات موجود جامعه، خواستار ایجاد نگرش و اراده ملی مبنی بر پرهیز از ایجاد موانع جدید بر سر راه مناسب‌سازی بستر استفاده آسان نابینایان از منابع و امکانات مختلف موجود در جامعه شد.

امیران در ادامه بر پیروی همه جانبه از قوانین به ویژه ضوابط و استانداردها در اجرای طرح مناسب سازی و اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات فراگیر ملی در برداشتن موانع و تسهیل دسترسی نابینایان به همه امکانات موجود جامعه در جنبه‌های مختلف تاکید کرد.

وی خواستار تلاش همه دستگاه‌های برای مناسب‌سازی فضا برای حضور نابینایان در سطح جامعه شد و افزود: مسئولان برای این کار همت کنند تا شاهد بهبود وضعیت کنونی و شرایط مناسب برای نابینایان باشیم.

دبیر ستاد مناسب سازی بهزیستی کشور خواستار تغییر نگرش کلی مردم و مسئولان نسبت به مسائل و مشکلات نابینایان شد.