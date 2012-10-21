به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: دوم آبان روزی ماندگار در تاریخ باشگاه فولادمبارکه سپاهان است. در این روز حضور تیم فوتبال سپاهان در تورنمنت معتبر جام باشگاه های جهان و حضور در کنار بزرگانی همچون آ. ث. میلان ایتالیا، بوکاجونیورز آرژانتین، پاچوکای مکزیک،وایتاکرزیونایتد نیوزلند،ساحل تونس و اوراواردز ژاپن محرز و قطعی شد تا سپاهان اولین و تنها نماینده ایران دراین رقابت های بین المللی در تاریخ فوتبال میهنمان لقب گیرند.

سه سال پیش هیئت مدیره باشگاه این روز را به نام سپاهان و آغاز هفته ای برای این مهم نامگذاری کرد و در نامه هایی جداگانه به دستگاه ورزش کشور و سایر نهادهای ذیصلاح آن اعلام کرد که با استقبال و موافقت این نهادها مواجه شد و بدین سان در تقویم ورزشی و در بین خانواده بزرگ سپاهان ۲ آبان ماه به این نام دانسته و نامیده می شود.

این باشگاه ضمن سپاس و قدردانی از همه هواداران، مسئولان، تلاشگران، مدیران و دست اندرکاران سابق و فعلی سپاهان و شرکت فولاد مبارکه و اصحاب عزیز رسانه که با حمایت ها و تلاشهای بی وقفه آنان موزه افتخارات کم نظیری برای این باشگاه کهن رقم خورده امیدوار است تا به بهانه این روز و هفته همه سپاهانی ها برای تکرار افتخارات بین المللی بار دیگر همقسم و هم پیمان شوند و فصل جدیدی از موفقیت و سرافرازی را رقم زنند.

در پایان باشگاه سپاهان با گرامیداشت این ایام، برنامه های نکوداشت هفته سپاهان را که با مشارکت اتحادیه هواداران سایبری سپاهان در دستور کار دارد به شرح ذیل اعلام می دارد:

- برگزاری ویژه برنامه بزرگ نشستی با کاپیتان های و ستارگان دیروز و امروز طوفان زرد

- برگزاری ویژه برنامه نشست بانوان هوادار سپاهان با مدیر عامل و دست اندرکاران باشگاه

- برگزاری تورنمنت چهارجانبه فوتسال یاران سپاهان با حضور تیم های فوتسال سایت های طوفان زرد( سایت باشگاه، سایت یار سپاهانی، سایت سپاهان نیوز و تیم منتخب سایت ها و وبلاگ نویسان هوادار سپاهان)

- آغاز فراخوان برگزاری جشنواره موسیقی و ترانه های سپاهانی و انتخاب خواننده سال سپاهان

- فراخوان از دانش آموزان سپاهانی برای تهیه روزنامه دیواری با موضوع سپاهان و برپایی نمایشگاه نشریات دانش آموزی هوادار طوفان زرد

- حضور بازیکنان تیم فوتبال در مدارس شهر اصفهان و برپایی جنگ های شادی

- برگزاری ویژه برنامه ((یار سپاهانی)) در ورزشگاه فولاد شهر در دیدار تیم های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان-تراکتور سازی

این برنامه ها به همت روابط عمومی باشگاه، واحد رسانه ای، اتحادیه هواداران سایبری سپاهان و کانون هواداران باشگاه برگزار می شود.