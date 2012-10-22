محسن مومنی ‌شریف رئیس حوزه هنری در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ضایعه درگذشت محمدرضا جاسبی علیان، مدیر انتشارات پیام آزادی عنوان کرد: من توفیق زیادی نداشتم که با او همنشین باشم، اما فرصتی پیش آمد که در چند سال قبل در کمیته خرید کتاب وزارت ارشاد که من نماینده انجمن قلم در آن بودم، با ایشان به عنوان نماینده ناشران آشنا شوم و در آنجا دیدم که شخص او بسیار متخلق به اخلاق است.

مومنی ادامه داد: موارد بسیار پیش می‌آمد که در آن کمیته بحث‌ها و جدل‌هایی می‌شد و من می‌دیدم که ایشان اهل جدل و ابراز خود نیست و در عین حال حوزه کاری خود را خوب می‌شناخت و با انگیزه در آن کار می‌کرد.

رئیس حوزه هنری افزود: شاخص من برای ارزیابی آدم‌ها این است که منافع خود را چگونه در مقابل منافع عمومی در نظر می‌گیرند. در این زمینه خیلی از آدم‌ها معمولا سقوط می‌کنند و من خیلی‌ها را دیدم که وقتی بحث منافع خودشان در مقابل منافع عمومی مطرح شده، مردود شده‌اند. یادم هست که در شورای خرید کتاب مواردی پیش می‌آمد که من به عنوان کارشناس خیلی از آثار انتشارات پیام آزادی را رد می‌کردیم، ایشان هیچ دفاعی نمی‌کرد و وقتی هم که جلسه تمام می‌شد، ایشان هیچ چیزی را به دل نمی‌گرفت.

مومنی افزود: جالب اینکه وقتی این موضوع درباره ناشران دیگر رخ می‌داد و علیان حس می‌کرد که احیانا شورا کم کاری در حق ناشر کرده، سکوت نمی‌کرد و از حق او دفاع می‌کرد و من این خصوصیت را در کمتر کسی دیده‌ام.

رئیس حوزه هنری همچنین گفت: انتشارات پیام آزادی در اوایل انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد و حق بزرگی برگردن نشر انقلاب اسلامی دارد.

وی افزود: آن زمانی که نویسندگان ما جوان بودند و ناشران نامدار آنها را تحویل نمی‌گرفتند، پیام آزادی از معدود ناشرانی بود که به آنها میدان می‌داد و هرکه هم با او کار می‌کرد از اخلاق خوب و انصاف مرحوم علیان به نیکی یاد می‌کرد.