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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۳

شهبازیان خواستار شد؛

لزوم مشارکت فعال شوراها در کمک رسانی به زلزله زدگان

لزوم مشارکت فعال شوراها در کمک رسانی به زلزله زدگان

اهر - خبرگزاری مهر: نماینده آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها گفت : با توجه به جایگاه ارزشمند شوراها در قانون و نقش های کلیدی محوله به آنها باید این بخش به صورت فعال وارد کمک رسانی به مناطق زلزله زده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهبازیان امروز با اشاره به پتانسیل بالای شوراهای اسلامی شهر و روستاها نقش آنها در جذب و هدایت مشارکتهای مردمی، جذب خیران، کمک فکری و مدیریتی به ستادهای معین بازسازی و نهایتاً تسریع در امر ساخت اماکن روستایی با بهره گیری از مشارکت مردم برشمرد و برهمکاری و همراهی شوراهای اسلامی با دستگاه های اجرایی تأکید کرد.

این مقام مسئول گفت: از توان شوراها می توان در توزیع عادلانه خدمات و امکانات مورد نیاز مردم در مناطق روستایی بهره کافی و لازم را برد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اهر بر توزیع عادلانه امکانات در تمامی مناطق روستایی تأکید کرد و افزود: با شروع فصل سرما امیدواریم توزیع کانکس های 12 متری اسکان موقت و 24 متری احشام با افزایش اکیپ های نصب، در اسکان روستائیان عزیز تسریع گردد.

وی در پایان یادآور شد مسئولان ذیربط تمهیداتی فراهم نمایند که امکانات و عملیات ساخت و ساز در تمامی روستاها یکسان باشد و روستائیان دور افتاده از این امکانات که دولت با تأمین مصالح و اکیپ های فنی و مهندسی فراهم کرده عقب نمانند.

 

کد مطلب 1725128

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