لزوم مشارکت فعال شوراها در کمک رسانی به زلزله زدگان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهبازیان امروز با اشاره به پتانسیل بالای شوراهای اسلامی شهر و روستاها نقش آنها در جذب و هدایت مشارکتهای مردمی، جذب خیران، کمک فکری و مدیریتی به ستادهای معین بازسازی و نهایتاً تسریع در امر ساخت اماکن روستایی با بهره گیری از مشارکت مردم برشمرد و برهمکاری و همراهی شوراهای اسلامی با دستگاه های اجرایی تأکید کرد.

این مقام مسئول گفت: از توان شوراها می توان در توزیع عادلانه خدمات و امکانات مورد نیاز مردم در مناطق روستایی بهره کافی و لازم را برد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان اهر بر توزیع عادلانه امکانات در تمامی مناطق روستایی تأکید کرد و افزود: با شروع فصل سرما امیدواریم توزیع کانکس های 12 متری اسکان موقت و 24 متری احشام با افزایش اکیپ های نصب، در اسکان روستائیان عزیز تسریع گردد.

وی در پایان یادآور شد مسئولان ذیربط تمهیداتی فراهم نمایند که امکانات و عملیات ساخت و ساز در تمامی روستاها یکسان باشد و روستائیان دور افتاده از این امکانات که دولت با تأمین مصالح و اکیپ های فنی و مهندسی فراهم کرده عقب نمانند.



