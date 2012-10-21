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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۸

مرشدی خبر داد:

تمایل کرج برای میزبانی از مسابقات کشتی جام تختی

تمایل کرج برای میزبانی از مسابقات کشتی جام تختی

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج از آمادگی استان البرز برای برگزاری مسابقات کشتی جام تختی خبر داد.

مسعود مرشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حاشیه مسابقات کشتی جام شهدای البرز با آقازاده شهردار کرج گفتگو داشتم و پیشنهاد برگزاری مسابقات کشتی بین المللی جام تختی را به مسئولان دادم که با استقبال شهردار کرج همراه بود و قرارشد طی هماهنگی با مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز به صورت رسمی برای میزبانی این رویداد مهم ورزشی اقدام کنیم.

وی که سابقه برگزاری این رقابت ها را در استان هرمزگان دارد گفت: یکی از بهترین و با کیفیت ترین مسابقات کشتی جام تختی را در بندر عباس برگزار کردیم که با استقبال خیلی از کشور ها ی صاحب کشتی همراه شد و من فکر می کنم کرج این پتانسیل را دارد که میزبان چنین رویداد مهم ورزشی باشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرج ادامه داد: مسابقات کشتی جام شهدای البرز با استقبال خوبی روبه رو شد و امیدوارم باز هم استان البرز بتواند میزبان مسابقاتی در چنین سطحی باشد.

کد مطلب 1725129

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