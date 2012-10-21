پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه شریف

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف از میان دانش‌آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه‌های کشور تعداد محدودی دانشجو دکتری در رشته‌های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و نفت، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی و علم مواد، مهندسی هوافضا، مهندسی علوم و فناوری نانو، فیزیک، ریاضی، مهندسی صنایع، مهندسی انرژی می پذیرد.

متقاضیان می‌توانند مدارک خود را به همراه فرم درخواست تکمیل شده تا 15آبان91 به اداره استعدادهای درخشان دانشگاه شریف ارائه کنند.



داشتن مدرک کارشناسی پیوسته در رشته مرتبط با معدل حداقل 5/16، داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط یا گواهی فراغت از تحصیل تا 1بهمن 91 برای دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی ارشد با معدل حداقل 17 بدون احتساب نمره پایان نامه، ارائه یک نسخه از مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده در نشریات معتبر، با نامه پذیرش مربوطه، از مقالات کنفرانس‌ها از جمله شرایط عمومی برای پذیرش متقاضیان است. پرونده فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد از 1بهمن89 به بعد قابل بررسی است.

داوطلبان فقط می‌توانند در یک رشته درخواست بدهند. مدارک دوره های مجازی، نیمه حضوری یا غیرحضوری برای ورودی بدون آزمون مورد پذیرش نخواهد بود.

به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نمی شود، پذیرش دانش آموختگان منوط به تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش) خواهد بود.