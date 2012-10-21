جاده سمنان- مهدیشهر خطرساز است/کاهش تلفات برون شهری در استان سمنان

به گزارش خبر نگار مهر، پرهام جانفشان عراقی صبح یکشنبه در نشست شورای ترافیک استان سمنان، در محل استانداری با بیان اینکه تکمیل کل این مسیر از وظایف اداره کل راه و ترابری استان سمنان است، افزود: این اداره کل، در صورت تامین اعتبار لازم، باید این راه به صورت کامل بسازد.

وی تصریح کرد: شهرداری مهدیشهر نسبت به اتمام ساخت دور برگردان و تکمیل روشنایی تا نیمه آبان اقدام کند.

معاون عمرانی استاندار سمنان همچنین خواستار افزایش علائم راهنمایی و به کارگیری افراد مجرب در ساخت دوربرگردان در این راه شد و اظهار داشت: در دو سوی دور برگردان نیز برای ایمنی بیشتر باید 50 متر حاشیه به راه اضافه شود.

وی با اشاره به این مطلب که باید مطالعه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرسریعتر انجام شود، اظهار داشت: باید برای دقیق تر انجام شدن این مطالعه مشاور عالی در نظر گرفته شود و با مصوب شدن مرحله اول طرح نیز شرکت مطالعه کننده در انجام این کار سرعت بیشتری داشته باشد.

جانفشان عراقی از کاهش تلفات برون شهری در شش ماهه نخست امسال در استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: مدیران با نظارت و دقت بیشتر در شش ماهه دوم سال امکان وقوع حوادث را کاهش دهند.

معاون عمرانی استاندار سمنان ساماندهی و ارتقاء ایمنی مسیرها مواصلاتی را خواستار شد و گفت: نصب چراغ راهنما، تابلوهای راهنمایی، ساماندهی سرویس های مدارس، اصلاح هندسی برخی مسیرها و ... در نقاط مورد نیاز مورد توجه مسئولان باشد.

معاون امور عمرانی استانداری سمنان در خاتمه بر تلاش بیشتر برای افزایش ایمنی راه ها و کمتر شدن حوادث تاکید و تصریح کرد: کم بودن جمعیت شهرها نباید بهانه ای برای بی توجهی به ایمنی راه ها از سوی مسئولان باشد.