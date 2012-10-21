به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز تالار شیشه ای شاخص کل بازده نقدی و قیمت با افزایش 218 واحدی به رقم 30 هزار و 2112 واحد رسید. شاخص بازار اول نیز با افزایش 144 واحدی به عدد 24 هزار و 646 واحد دست یافت. با تکرار این وضعیت، شاخص بازار دوم با 562 واحد افزایش عدد 44 هزار و 327 واحد را تجربه کرد. ارزش کل معاملات امروز بازار سهام اما به بیش از 181 میلیارد تومان بالغ شد.

شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر با 44 واحد افزایش و مخابرات ایران با 15 واحد کاهش ، تاثیر گذارترین نمادها بر شاخص کل بورس بودند.

با شروع طوفانی معاملات بورس تهران شاخص بورس امروز از مرز 30 هزار واحدی عبور کرد تا با ثبت رکورد جدید دیگری در سال جاری ، حرفی برای گفتن در بازار پول و سرمایه داشته باشد.

خیز بازار برای جبران بازدهی های از دست رفته سرمایه گذاران اگر چه به رضایت معامله گران بورس انجامیده اما فاصله نسبت قیمت بر درآمدی بازار سهام با بازارهای پولی باعث شده تا همچنان انتظار های بسیاری برای بازگشت بورس به روزهای اوج وجود داشته باشد.

در این میان، عدم تحمیل ریسک سیستماتیک جدید بر بازار سهام آرزوی اغلب متولیان بازار سرمایه ، ناشران و سهامداران بورس است. با وجود ثبت رکوردهای جدید برای نماگر های بورسی، امروز جدال عرضه کنندگان با خریداران به واگذاری اغلب صفهای خرید و متعادل شدن روند کلی معاملات سهام منجر شد.

بر این اساس به نظر می رسد طی فردا دوشنبه بازار سهام برای یک استراحت مقطعی کوتاه مدت، روندی متعادل را در کلیت معاملات شاهد باشد. در عین حال آغاز انتشار گزارشهای عملکرد شش ماهه شرکتها منجر به تکاپوی معامله گران برای بررسی میزان پوشش های عملکردی با برآورده شدن انتظارات شده است.

در گروه پتروشیمی ها شرکت پتروشیمی خارک در حالی در عملکرد شش ماهه اول امسال با تعدیل مثبت 17 درصدی سود برآوردی بودجه 91 موفق به پوشش 58 درصدی عایدی 4876 ریالی خود شده که در این دوره با کاهش 20 و 27 درصدی تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه استا. در گروه معدنی ها نیز شرکت فرآوری مواد معدنی ایران از پوشش 70 درصدی عایدی خود در عملکرد شش ماهه اول امسال خبر داده است.

معامله گران بورس تهران در این گروه اعلام تعدیل های درآمدی سنگ آهنی ها در روز های آینده را انتظار می کشند. گزارش هایی که در صورت همسو شدن با انتظارات می تواند دوباره میزبان متقاضیان پر تعداد سهام در نماد هلدینگ های این شرکت ها شود.



از سویی دیگر پالایش نفت تهران به عنوان جدید ترین سهام عرضه شده در بورس با برجای گذاشتن 34 درصد بازدهی مثبت در شش روز گذشته ، همچنان عرضه های بیشتر در نماد خود را انتظار می کشد.

اما این روزها آنچه به خوبی احساس می شود افت شدید قیمت سهام گروه بانکی و دارویی در کنار رشد نسبت قیمت بر درآمدی کل بازار سهام است. به این ترتیب بورس تهران در حالی به فعالیت کاری خود در مهر ماه 91 با برجای گذاشتن بازده 11 درصدی خاتمه داد که با متعادل شدن روند کلی معاملات سهام به استقبال بازار فردا و نحوه نوسان قیمت ها در بازار های جهانی کالاهای اساسی رفت.