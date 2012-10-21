شناسایی انبار داروهای قاچاق در قم/ برخورد با ایجادکنندگان آلودگی صوتی

به گزارش خبرگزاری مهر‏، ماموران کلانتری 11 قم با حضور در محل و مشاهده یک دستگاه خودروی وانت نیسان، در بازرسی از آن مقداری داروهای قاچاق شامل 2 هزار ورق قرصهای مختلف، 215 جعبه صدتایی سرنگ، 200 عدد کرم با مارکهای مختلف، 14 بسته آمپول و ... کشف کردند.



با حضور کارآگاههای آگاهی و تحقیقات تکمیلی از متهم، انبار داروهای قاچاق وی نیز مورد بازرسی قرار گرفت و مقدار زیادی انواع داروهای مختلف قاچاق کشف و ضبط و با پلمپ انبار در نهایت تمامی داروهای قاچاق با یک دستگاه کامیون به اداره مبارزه با کالاهای قاچاق و ارز منتقل شد.



امنیت حاکم بر جامعه حاصل از جان گذشتگی شهدا به ویژه شهدای نیروی انتظامی است



فرمانده انتظامی استان قم در دیدار با خانواده های 2 تن از شهدای گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی زنده نگه داشتن نام شهدا را توجه به تمام ارزش های والای انسانی دانست و گفت: بر ماست که ادامه دهنده راه شهیدان و قدردان ایثارگری های آنها باشیم.



سردار کاظم مجتبایی با بیان اینکه حقیقت شهادت، حقیقت عظیمی است افزود: امنیت امروز کشور مرهون خون شهداست.

وی ادامه داد: امنیت حاکم بر جامعه، حاصل از جان گذشتگی تمامی شهدا به ویژه شهدای نیروی انتظامی بوده که در راه حفظ و تامین امنیت جان خود را از دست دادند.



وی با اشاره به نقش خانواده ها در تربیت فرزندان صالح عنوان داشت: خانواده شهدا اسوه آزادگی و استقامت هستند.



فرمانده انتظامی استان قم خانواده شهدا را پرچمداران ترویج فرهنگ ایثار و معنویت در جامعه دانست و افزود: شهدا سرمایه های گرانبهای انقلاب اسلامی هستند که با ریختن خون خود، آزادی و امنیت را برای ملت فراهم کرده اند.



اجرای طرح برخورد با مزاحمین و ایجاد کنندگان آلودگی صوتی در قم



معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم بیان کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در اجرای طرح برخورد با مزاحمین و ایجاد کنندگان آلودگی صوتی طبق گزارش فرماندهی انتظامی شهرستان قم، طرح فوق را در سطح شهر قم اجرا کردند.



سرهنگ احمد صادقی ادامه داد: در طرح ارتقا امنیت اجتماعی که توسط فرماندهی انتظامی شهرستان قم انجام شد، تعداد 12 دستگاه خودروی متخلف که با ایجاد آلودگی صوتی، مزاحمت و انجام حرکات نمایشی و خطرناک موجبات سلب آسایش شهروندان این مناطق را فراهم آورده بودند توقیف شد.



وی افزود: رانندگان و سرنشینان خودروهایی که به هویت فرهنگی و ارزشهای جامعه تجاوز می کنند و با بدپوششی و اعمال خلاف منافی عفت عمومی و تولید آلودگی های صوتی موجب آزار و اذیت مردم شوند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و در این زمینه هماهنگی لازم با دستگاه قضایی برای توقیف این گونه خودروها صورت گرفته است.

