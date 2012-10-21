شناسایی انبار داروهای قاچاق در قم/ برخورد با ایجادکنندگان آلودگی صوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران کلانتری 11 قم با حضور در محل و مشاهده یک دستگاه خودروی وانت نیسان، در بازرسی از آن مقداری داروهای قاچاق شامل 2 هزار ورق قرصهای مختلف، 215 جعبه صدتایی سرنگ، 200 عدد کرم با مارکهای مختلف، 14 بسته آمپول و ... کشف کردند.
با حضور کارآگاههای آگاهی و تحقیقات تکمیلی از متهم، انبار داروهای قاچاق وی نیز مورد بازرسی قرار گرفت و مقدار زیادی انواع داروهای مختلف قاچاق کشف و ضبط و با پلمپ انبار در نهایت تمامی داروهای قاچاق با یک دستگاه کامیون به اداره مبارزه با کالاهای قاچاق و ارز منتقل شد.
امنیت حاکم بر جامعه حاصل از جان گذشتگی شهدا به ویژه شهدای نیروی انتظامی است
فرمانده انتظامی استان قم در دیدار با خانواده های 2 تن از شهدای گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی زنده نگه داشتن نام شهدا را توجه به تمام ارزش های والای انسانی دانست و گفت: بر ماست که ادامه دهنده راه شهیدان و قدردان ایثارگری های آنها باشیم.
سردار کاظم مجتبایی با بیان اینکه حقیقت شهادت، حقیقت عظیمی است افزود: امنیت امروز کشور مرهون خون شهداست.
وی ادامه داد: امنیت حاکم بر جامعه، حاصل از جان گذشتگی تمامی شهدا به ویژه شهدای نیروی انتظامی بوده که در راه حفظ و تامین امنیت جان خود را از دست دادند.
وی با اشاره به نقش خانواده ها در تربیت فرزندان صالح عنوان داشت: خانواده شهدا اسوه آزادگی و استقامت هستند.
فرمانده انتظامی استان قم خانواده شهدا را پرچمداران ترویج فرهنگ ایثار و معنویت در جامعه دانست و افزود: شهدا سرمایه های گرانبهای انقلاب اسلامی هستند که با ریختن خون خود، آزادی و امنیت را برای ملت فراهم کرده اند.
اجرای طرح برخورد با مزاحمین و ایجاد کنندگان آلودگی صوتی در قم
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم بیان کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و در اجرای طرح برخورد با مزاحمین و ایجاد کنندگان آلودگی صوتی طبق گزارش فرماندهی انتظامی شهرستان قم، طرح فوق را در سطح شهر قم اجرا کردند.
سرهنگ احمد صادقی ادامه داد: در طرح ارتقا امنیت اجتماعی که توسط فرماندهی انتظامی شهرستان قم انجام شد، تعداد 12 دستگاه خودروی متخلف که با ایجاد آلودگی صوتی، مزاحمت و انجام حرکات نمایشی و خطرناک موجبات سلب آسایش شهروندان این مناطق را فراهم آورده بودند توقیف شد.
وی افزود: رانندگان و سرنشینان خودروهایی که به هویت فرهنگی و ارزشهای جامعه تجاوز می کنند و با بدپوششی و اعمال خلاف منافی عفت عمومی و تولید آلودگی های صوتی موجب آزار و اذیت مردم شوند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و در این زمینه هماهنگی لازم با دستگاه قضایی برای توقیف این گونه خودروها صورت گرفته است.
اخبار انتظامی قم/
شناسایی انبار داروهای قاچاق در قم/ برخورد با ایجادکنندگان آلودگی صوتی
قم - خبرگزاری مهر: شناسایی انبار داروهای قاچاق در قم، اجرای طرح برخورد با مزاحمین و ایجاد کنندگان آلودگی صوتی در قم و امنیت حاکم بر جامعه حاصل از جان گذشتگی شهدا به ویژه شهدای نیروی انتظامی از عناوین اخبار انتظامی قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران کلانتری 11 قم با حضور در محل و مشاهده یک دستگاه خودروی وانت نیسان، در بازرسی از آن مقداری داروهای قاچاق شامل 2 هزار ورق قرصهای مختلف، 215 جعبه صدتایی سرنگ، 200 عدد کرم با مارکهای مختلف، 14 بسته آمپول و ... کشف کردند.
نظر شما