افشای راز قتل زن تنها

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 16 خرداد امسال یک مورد فوت مشکوک در خیابان آزادی ـ خیابان نوفلاح به کلانتری 129جامی اعلام شد .

با حضور مأموران کلانتری و انجام بررسی های اولیه مشخص شد پیرزنی به نام "مریم . ن" 81 ساله بر اثر ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است .

با اعلام خبر "قتل عمد" به قاضی کشیک ویژه قتل و پلیس آگاهی ، عوامل تشخیص هویت و تیم بررسی صحنه اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در محل حاضر و با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور قاضی رسولی ، بازپرس شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز تحقیقات در خصوص نحوه کشف جسد ، کارآگاهان اداره دهم اطلاع پیدا کردند که یکی از دوستان خانوادگی مقتول پس از عدم پاسخگویی پیرزن به تماس های مکرر تلفنی اعضای خانواده و بستگان ، برای سرکشی به در منزل پیرزن مراجعه و به واسطه اظهارات یکی از همسایگان مبنی بر به مشام رسیدن بوی تعفن از داخل خانه پیرزن ، خود را به پشت پنجره در طبقه دوم ساختمان رسانده و با جسد پیرزن روبرو و بلافاصله با آتش نشانی و 110 تماس گرفته است .

در ادامه و با حضور مأموران آتش نشانی و کلانتری در محل ، مأموران با ورود به داخل خانه و انجام بررسی های اولیه جسد با آثار متعدد ناشی از ضربات جسم تیز بر روی سینه و شکم پیرزن روبرو شده و با توجه به شواهد و قرائن بدست آمده مبنی بر وقوع جنایت بلافاصله موضوع به پلیس آگاهی اعلام می شود .

در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که پیرزن بعد از فوت همسرش به تنهایی در این خانه زندگی کرده و تنها دارای دو برادر و یک پسر می باشد که آنها نیز شهرستان زندگی می کنند . بنا بر اظهارات همسایگان ، مقتول دائما برای زیارت و یا تفریح در مسافرت بوده و آخرین بار نیز قصد داشته تا به همراه یک تور مسافرتی و برای گردش به استان های شمال غرب کشور مسافرت داشته باشد .

با بررسی محل سکونت مقتول ، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که هیچکدام از اسباب و وسایل گران قیمت و حتی وجوه نقد داخل منزل به سرقت نرفته و قاتل یا قاتلین بدون هرگونه اجبار و یا درگیری وارد منزل شده اند . با توجه به دلایل و شواهد بدست آمده ، کارآگاهان به تحقیق از همسایگان ، دوستان ، اطرافیان و آشنایان پیرزن پرداخته و سرانجام در تحقیقات پلیسی از این افراد موفق به شناسایی فردی به نام "هدایت . ش" 64 ساله شدند که بنا بر اطلات بدست آمده ، آخرین بار در هنگام خروج از خانه پیرزن مشاهده شده و پس از آن نیز پیرزن پاسخگوی تماس های تلفنی اعضای خانواده اش نبوده است .

با شناسایی "هدایت . ش" و محل سکونت وی در اسلامشهر کارآگاهان صبح دیروز وی را دستگیر کردند. با وجود انکار اولیه و ادعای بی اطلاعی از مرگ پیرزن ، با توجه به دلایل و مدارک بدست آمده در کمتر از یک ساعت پس از دستگیری به ناچار لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت اعتراف کرد .

متهم در خصوص انگیزه خود به کارآگاهان گفت : من در زمینه نقاشی ساختمان مشغول به کار هستم و در حدود 5 سال پیش بود که به واسطه رنگ زدن مقتول با وی آشنا شده بودم . زمانیکه در منزل پیرزن مشغول کار بودم ، وی اظهار داشت که قصد فروش خانه اش را دارد و به همین علت تصمیم دارد تا پس از بازسازی و رنگ زدن ساختمان ، نسبت به فروش آن اقدام کند. وقتی متوجه شدم که این پیرزن قصد دارد تا تنها برای نیاز به مبلغ 25 میلیون تومان اقدام به فروش خانه کند و در آن زمان همین مقدار پول را پس انداز کرده بودم ، تصمیم گرفتم تا پیشنهاد خرید نیمی از خانه را به پیرزن داده تا در زمینه خرید خانه سرمایه گذرای کرده و پیرزن نیز مجبور به فروش خانه نشود . به همین علت پیشنهاد خرید سه دانگ خانه را به پیرزن داده و قرار شد تا پس از اجاره واحد طبقه اول ، اجاره آن را نیز هر ماه به صورت مساوی بین خود تقسیم کنیم. پس از توافق ، مبلغ 25 میلیون تومان را به پیرزن داده و قرار شد تا وی نسبت به انتقال نیمی از سند خانه به نام من اقدام کنند اما هر بار و به بهانه های مختلف این کار به زمان دیگری می افتاد تا اینکه در حدود 5 سال از این موضوع گذشت و خیلی دفعات که به در منزل پیرزن مراجعه می کردم ، همسایگان و یا مستأجر طبقه اول عنوان می کردند که او در مسافرت است و در تهران و یا ایران نیست . صبح روز 19 اردیبهشت به در منزل مقتول مراجعه و به داخل خانه رفتم . دوباره در خصوص انتقال سه دانگ خانه با او صحبت کردم که ناگهان او اظهار داشت که او قصد انتقال سه دانگ خانه را ندارد !!! من نیز که از رفتار او خیلی عصبانی شده بودم چاقویی را از آشپزخانه برداشتم و چندین ضربه به شکم و سینه وی زدم و بلافاصله از صحنه متورای شدم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعتراف صریح متهم ، قرار بازداشت موقت از سوی مقام قضایی صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .

