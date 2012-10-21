اقتصاد مقاومتی محور جلسات شورای فرهنگ عمومی چناران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری باید فرهنگ سازی و نهادینه شود زیرا عملیاتی شدن این فرامین ارزشمند باعث تغییر مطلوب در سبک زندگی در ابعاد مختلف به خصوص اجتماعی، فرهنگی خواهد شد.

وی افزود: مردم حامی نظام، رهبری و ولایت هستند که استقبال بی نظیر از معظم له در سفر به استان خراسان شمالی تجلی این ارادت و حمایت بود.

وی ادامه داد: افزایش تجمل گرایی و مصرف گرایی در برخی از مردم باعث شده که عده ای تحمل اندک سختی را نداشته باشند و ضرورت دارد مردم شعارهای اقتصادی بخصوص اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری را سرلوحه زندگی و اجرایی کنند.

نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی بیان داشت: جلسات شورای فرهنگ عمومی باید کاربردی شود تا سطح فرهنگ ارتقا یابد و حضور فعال مسئولان در جلسه شورای فرهنگ عمومی سبب اجرایی شدن مصوبات است و با ارائه راهکارهای فرهنگی مشکلات و معضلات فرهنگی حل می‌شود.

حسینی افزود: شورای فرهنگ عمومی نباید مناسبتی برگزار شود، چون با مناسبتی برگزار شدن، این شورا محدود می‌شود که مناسب نیست چرا که یکی از اهداف شورای فرهنگ عمومی بررسی معضلات و مشکلات و ارائه راهکارهای برطرف شدن آنان و در نهایت ارتقاء سطح فرهنگ عمومی مردم متناسب با آموزه های دین مبین اسلام و فرهنگ ائمه اطهار است.

در پایان مصوب شد به مناسبت روز شورای فرهنگ عمومی زنگ شورای فرهنگ عمومی در مدارس زده شود و همچنین جلسات پرسش و پاسخ با حضور منتخبین دانش آموزی و دانشجویی در راستای فرهنگ عمومی نیز در شهرستان چناران برگزار شود.