به گزارش خبرنگار مهر، مشکل برخی از تیمهای لیگ برتری در خط حمله از یکطرف و نارضایتی تعدادی از مهاجمان سرشناس از بازی نکردن خود از طرف دیگر باعث شده است تا پیش از اتمام نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر رقابت برای به خدمت گرفتن بازیکنان شروع شود.
باشگاههای استقلال و پرسپولیس از چند هفته پیش مذاکراتی را درباره معاوضه بازیکنان خود انجام دادهاند که در نهایت این مذاکرات به توافق اولیه دو تیم برای انتقال "ساموئل" از استقلال به پرسپولیس انجامیده است. گفته میشود این انتقال در نیم فصل انجام خواهد شد. البته استقلالیها یکی از مهاجمان پرسپولیس را در ازای انتقال ساموئل میخواستند که محمد رویانیان با این موضوع مخالفت کرده است.
با این حال این مشکلات مختص استقلال و پرسپولیس نیست. صنعت نفت، صبای قم و حتی فولاد خوزستان هم تیمهایی هستند که برای حل مشکلات گلزنی خود دنبال مهاجمانی هستند که در تیمهای خود جایگاه ثابتی ندارند و از بازی نکردن خود ناراضی هستند.
در این میان باشگاه صبای قم که چند هفته پیش با جدایی یحیی گلمحمدی از کادر فنی این تیم برای حضور در پرسپولیس موافقت کرد، دنبال جذب "ایمون زاید" مهاجم سرخپوشان است. زاید این فصل با حضور کریم انصاریفرد و محمد قاضی فرصت زیادی برای حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس پیدا نکرده و از این مسئله ناراضی است. البته مسئولان باشگاه پرسپولیس هنوز پاسخی به این درخواست باشگاه صبای قم ندادهاند.
محمد رویانیان بعد از جلب موافقت مسئولان باشگاه صبا برای انتقال گلمحمدی قول به پرسپولیس، به آنها قول همکاری و مساعدت داده بود. با این حساب هیچ بعید نیست که قول مساعدت پرسپولیس با انتقال زاید به صبای قم عملی شود.
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