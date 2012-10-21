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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

در یک ماه گذشته/

صادرات بیش از 1300 تن انواع محصولات کشاورزی از بناب به 16 کشور جهان

صادرات بیش از 1300 تن انواع محصولات کشاورزی از بناب به 16 کشور جهان

بناب - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی شهرستان بناب گفت: با تلاش بی وقفه در امر بازرسی و بررسی محموله های صادراتی طی یک ماه گذشته، یک هزار و 300 تن انواع محصولات کشاورزی به خارج از کشور صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، جعفر صادقی امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: در سال تولید ملی و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و با وجود تحریم جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان، همچنان شاهد رشد و افزایش صادرات هستیم و توانسته ایم این مقدار محصول را شامل کشمش انگوری، کشمش تیزآبی، برگه زردآلو، قیسی، آلو و آلوچه، آلبالوی خشک شده و نخود به خارج از کشور صادر کنیم.

به گفته وی این محصولات کشاورزی طی 150 فقره گواهی بهداشت نباتی از آفات قرنطینه ای و غیرقرنطینه ای از شهرستان بناب به کشورهای روسیه، اکراین، گرجستان، آلمان، مجارستان، لهستان، پرتغال، هلند، یونان، مالزی، قرقیزستان، دبی، قطر، سوریه، جمهوری آذربایجان و عراق صادر شده است.

شهرستان 130 هزار نفری بناب در جنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و یکی از قطب های تولید و صادرات محصولات کشاورزی در کشور است.

کد مطلب 1725141

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