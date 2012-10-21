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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

انصاری:

عدم سرمایه گذاری در خوزستان به دلیل سختگیری بانکها

عدم سرمایه گذاری در خوزستان به دلیل سختگیری بانکها

اهواز- خبرگزاری مهر: نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: سختگیری بانکهای خوزستان در پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران باعث کندی روند سرمایه گذاری در استان شده است.

محمد سعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان با توجه به پتانسیلهای موجود و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل در تمام بخشهای صنعت و کشاورزی اما وضعیت مطلوبی در زمینه اشتغال ندارد.

وی با بیان اینکه حق مردم  استان خوزستان بیش از اینهاست، افزود: اشتغال یکی از نگرانی ‌های اصلی جوانان این منطقه است که باید با حمایت مسئولان و ایجاد زیرساختهای لازم در این خصوص چاره‌ اندیشی شود.

انصاری تصریح کرد: عدم استفاده از نیروهای بومی در زمینه ‌های اشتغال در حال حاضر به یکی از معضلات اصلی استان تبدیل شده است.

وی با اشاره به روند فعالیت بانکها در پرداخت تسهیلات، گفت: متاسفانه سختگیری بانکها باعث عدم رغبت به سرمایه گذاری در خوزستان شده به طوری که روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان به کندی پیش می رود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه متاسفانه فقر استان ما را فرا گرفته، افزود: علی رغم اینکه استان خوزستان در تمام بخشهای اقتصادی رتبه نخست را دارد اما مردم به سختی معیشت خود را می ‌گذرانند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر دولت به استان اظهار کرد: باید با تعامل بخشهای مختلف اجرایی استان و همکاری بانکها زمینه لازم برای سرمایه گذاری های جدید توسط بخش خصوصی و افزایش اشتغال در استان فراهم شود.
 

کد مطلب 1725142

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