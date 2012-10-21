تولید کودآلی برای اولین بار در علی آبادکتول

سید احمد میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور کاهش مصرف کود شیمیایی و افزایش بهداشت عمومی و سلامت جامعه در سال جاری 10 سایت تولید کود آلی و ری کمپوست اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در راستای این طرح تولید و تکثیر کرم های خاکی برای تولید این محصول با اشتغال زایی بیش از 100 نفر در شهرستان انجام شده است.

میرکتولی گفت: امسال بیش از هزار و 100 تن کود آلی و ری کمپوست تولید شده است.

مدیرجهاد کشاورزی علی آبادکتول تاکید کرد: این فناوری با استفاده از کرم های خاکی که به دلیل رشد و تکثیر بسیار سریع مواد و پسماندهای مزاحم و آلوده کننده محیط را به کودآلی با کیفیت ممتاز تبدیل می کند.