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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

میرکتولی خبر داد:

تولید کودآلی برای اولین بار در علی آبادکتول

تولید کودآلی برای اولین بار در علی آبادکتول

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی علی آبادکتول از تولید کود آلی و ری کمپوست برای اولین بار در این شهرستان خبر داد.

 سید احمد میرکتولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور کاهش مصرف کود شیمیایی و افزایش بهداشت عمومی و سلامت جامعه در سال جاری 10 سایت تولید کود آلی و ری کمپوست اجرا شده است.

وی اظهار داشت: در راستای این طرح تولید و تکثیر کرم های خاکی برای تولید این محصول با اشتغال زایی بیش از 100 نفر در شهرستان انجام شده است.

میرکتولی گفت: امسال بیش از هزار و 100 تن کود آلی و ری کمپوست تولید شده است.

مدیرجهاد کشاورزی علی آبادکتول تاکید کرد: این فناوری با استفاده از کرم های خاکی که به دلیل رشد و تکثیر بسیار سریع مواد و پسماندهای مزاحم و آلوده کننده محیط را به کودآلی با کیفیت ممتاز تبدیل می کند.

کد مطلب 1725145

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