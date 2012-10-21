توانمندسازی نیروی انسانی از اولویتهای وزارت نفت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نصراصفهانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست ارائه فاز صفر طرح مطالعات فرهنگی - اجتماعی در منطقه ویژه پارس اظهار داشت: توانمندسازی نیروی انسانی یکی از مولفه‌ها و آیتم‌های مهم توسعه‌ای است که پیرو سفارشات وزیر، شرکت‌ها باید با تعامل و ارتباط موثر با مراکز آموزشی و علمی شرایط را برای توانمندسازی منابع انسانی خود فراهم سازند.

وی اضافه کرد: هنگامی که فاز صفر طرح مطالعات فرهنگی – اجتماعی در منطقه ویژه پارس مطرح شد در ابتدا مبنا را بر نیازسنجی از جامعه محلی و محیط پیرامونی قرار دادیم تا با شناخت نیازها و چالش‌های موجود در منطقه بتوان به نتیجه مطلوب و اجرایی تری در بهبود و ارتقاء معیشت و زندگی کارکنان و ساکنان رسید.

مدیرکل پشتیبانی و مالی وزارت نفت با اشاره به حضور مقام معظم رهبری در هشتم فروردین ماه سال 90 در عسلویه خاطرنشان کرد: حضور مقام معظم رهبری در عسلویه و بازدید ایشان از پروژه ها نقطه عطفی در این منطقه بوده که می توان با بهره گیری از فرمایشات این بزرگوار در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه گام برداشت.

وی با تجلیل از نگاه رویکرد سازمان منطقه ویژه پارس و توجه مدیریت ارشد این سازمان به محیط پیرامونی تصریح کرد: اجرای فاز صفر طرح مطالعات فرهنگی – اجتماعی با پیگیریهای مدیریت ارشد سازمان در شورای عالی وزارت نفت مطرح و با تاکید معاون وزیر (دکتر سلحشور) و با تشکیل سه کارگروه ویژه آغاز شده است.

ارائه 11 محور در طرح مطالعات فرهنگی - اجتماعی

مدیر پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه پارس نیز با اشاره به ارائه فاز صفر طرح مطالعات فرهنگی - اجتماعی از نهایی شدن 11 محور در این طرح برای ارتقا و بهبود جایگاه فرهنگی و اجتماعی منطقه ویژه پارس خبر داد.

علی احمدزاده افزود: با نگاه ویژه مقام عالی وزارت نفت به حوزه فرهنگی و اجتماعی منطقه ویژه پارس و همچنین سیاستگزاری های مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس در توجهی خاص به محیط پیرامونی و حوزه فرهنگی – اجتماعی امیدواریم به زودی شاهد ارتقاء فرهنگی – اجتماعی در این منطقه باشیم.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تشریح فعالیتها و برنامه های پیش بینی شده در سال جاری افزود: در سال جاری تمرکز سازمان منطقه ویژه پارس برنامه ریزی لازم برای توسعه فرهنگی و اجتماعی متوازن با توسعه صنعتی خواهد بود که قطعاً با مشارکت و همراهی شرکتهای مستقر در منطقه و انجام مطالعات میدانی این مهم محقق خواهد شد.