برنامه های هفته "پیشگیری از مسمومیتها" در خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه ها شامل تهیه و توزیع ویژه نامه هفته پیشگیری از مسمومیتها در بین شهروندان خوزستانی، نصب پلاکارد و بنر در سطح استان، ارسال پیامک اعلام شماره تلفن مرکز اطلاع رسان دارو و سموم، چاپ مقاله در ارتباط با هفته پیشگیری از مسمومیتها در روزنامه های مختلف استانی و کشوری، توزیع پوستر و برشور آموزشی در خصوص انواع مسمومیتها و راه های مقابله و پیشگیری از آن، حضور کارشناسان در برنامه های تلویزیونی و رادیویی و طرح موضوع مرتبط در برنامه تلویزیونی برای کودکان و نوجوانان، حضور اساتید دانشگاه به صورت زنده در برنامه رادیویی مجله خانواده و گفتگوهای اختصاصی و ویژه در برنامه زنده طعم زندگی صدا و سیمای مرکز خوزستان است.

منظور از اجرای این برنامه ها ارتقای سطح فرهنگ و دانش عمومی جامعه در خصوص پیشگیری از مسمومیتها، آموزش عمومی و همگانی شهروندان خوزستانی، انجام اقدامات اولیه و ضروری درمانی شهروندان، ارتقای سطح سلامت و بهداشت عمومی و کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیتها است.





امسال شعار اصلی هفته پیشگیری از مسمومیتها «من از بروز مسمومیت پیشگیری می کنم. شما چطور؟ » است.