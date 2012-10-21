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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

برنامه های هفته "پیشگیری از مسمومیتها" در خوزستان اعلام شد

برنامه های هفته "پیشگیری از مسمومیتها" در خوزستان اعلام شد

اهواز - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته «پیشگیری از مسمومیتها» اول تا هفتم آبان ماه جاری از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز برنامه های آموزشی ویژه ای تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه ها شامل تهیه و توزیع ویژه نامه هفته پیشگیری از مسمومیتها در بین شهروندان خوزستانی، نصب پلاکارد و بنر در سطح استان، ارسال پیامک اعلام شماره تلفن مرکز اطلاع رسان دارو و سموم، چاپ مقاله در ارتباط با هفته پیشگیری از مسمومیتها در روزنامه های مختلف استانی و کشوری، توزیع پوستر و برشور آموزشی در خصوص انواع مسمومیتها و راه های مقابله و پیشگیری از آن، حضور کارشناسان در برنامه های تلویزیونی و رادیویی و طرح  موضوع مرتبط در برنامه تلویزیونی برای کودکان و نوجوانان، حضور اساتید دانشگاه به صورت زنده در برنامه رادیویی مجله خانواده و گفتگوهای اختصاصی و ویژه در برنامه زنده طعم زندگی صدا و سیمای مرکز خوزستان است.  

منظور از اجرای این برنامه ها ارتقای سطح فرهنگ و دانش عمومی جامعه در خصوص پیشگیری از مسمومیتها، آموزش عمومی و همگانی شهروندان خوزستانی، انجام اقدامات اولیه و ضروری درمانی شهروندان، ارتقای سطح سلامت و بهداشت عمومی و کاهش مرگ و میر ناشی از مسمومیتها است.
 

امسال شعار اصلی هفته پیشگیری از مسمومیتها «من از بروز مسمومیت پیشگیری می کنم. شما چطور؟ » است.
کد مطلب 1725147

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