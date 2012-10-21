رسانه ها پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند/ "مهر" خبرگزاری موثر لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بحرینی ظهر یکشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در استان لرستان با تقدیر از فعالیتهای این خبرگزاری اظهار داشت: خبرگزاری مهر یک خبرگزاری موثر در استان لرستان است.

وی با اشاره به پیگیریهای خبرگزاری مهر در رابطه با رفع مشکلات مردم در استان لرستان عنوان کرد: این خبرگزاری همواره با پیگیریهای مستمر خبری و گزارشی خود موجب شده که مشکلات مردم لرستان در زمینه های مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان با تاکید بر اینکه به واقع باید گفت که خبرگزاری مهر موفق ترین رسانه در لرستان محسوب می شود، گفت: این خبرگزاری مشکلات این استان را با انتقادهای سازنده خود به گوش مسئولان می رساند.

بحرینی ادامه داد: از طرف دیگر مدیران استان نیز با تلاش خود همواره سعی در برطرف کردن این مشکلات داشته و دارند.

وی با تاکید بر اینکه گزارشها و اخبار خبرگزاری مهر همواره دارای راهکار و پیشنهاد لازم است، تصریح کرد: این خبرگزاری همواره با انتقادهای سازنده خود در راستای رفع مشکلات استان قلم زده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان همچنین به نقش رسانه ها در پیگیری مطالبات مردم و همچنین انتقال دستاوردها و فعالیت های دولتمردان اشاره و تصریح کرد: رسانه ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باید به موازات به هر دو این مطالب بپردازند.

وی با بیان اینکه دولت خدمات خوبی را در استان لرستان انجام داده است، یادآور شد: باید رسانه ها ضمن معرفی این خدمات، مسائل و مشکلات مردم را نیز به مدیران دستگاههای مختلف انتقال دهند.

بنا بر این گزارش در این بازدید سوالاتی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در رابطه با نصب کابلهای نگهدارنده برق، کاهش خاموشی ها در لرستان، استفاده از انرژی خورشیدی در برق رسانی به روستاههای دورافتاده، مطالبات شرکت برق از مردم، واحدهای تولیدی و ادارات دولتی و ... از سوی محمد بحرینی مدیرعامل شرکت برق لرستان پاسخ داده شد که این موارد در قالب گفتگویی مشروح در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.