عظمت امروز ایران اسلامی مدیون تلاش نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر یکشنبه در مراسم سومین روز درگذشت سردار حبیب لکزایی که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، جمعی از مسئولین و مردم ولایتمدار زاهدان در مسجد جامع برگزار شد، اظهار داشت: سپاهیان غیور و ولایتمدار ایران اسلامی همواره در صف مقدم جبهه مبارزه با استکبار جهانی و عوامل دست نشانده آنها قرار دارند.

وی گفت: سردار لکزایی جانباز رزمنده دفاع مقدس و جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از جمله شخصیت های نادر استان است که در تمام مراحل زندگی خود خدمات قابل توجه و شایانی به ملت ایران کرده است.