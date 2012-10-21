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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۲

آیت الله سلیمانی:

عظمت امروز ایران اسلامی مدیون تلاش نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج است

عظمت امروز ایران اسلامی مدیون تلاش نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: شکوه و عظمت امروز ایران اسلامی در عرصه های مختلف مدیون تلاش ارتشیان، نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج در سایه حمایت همه جانبه مردمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر یکشنبه در مراسم سومین روز درگذشت سردار حبیب لکزایی که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، جمعی از مسئولین و مردم ولایتمدار زاهدان در مسجد جامع برگزار شد، اظهار داشت: سپاهیان غیور و ولایتمدار ایران اسلامی همواره در صف مقدم جبهه مبارزه با استکبار جهانی و عوامل دست نشانده آنها قرار دارند.

وی گفت: سردار لکزایی جانباز رزمنده دفاع مقدس و جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از جمله شخصیت های نادر استان است که در تمام مراحل زندگی خود خدمات قابل توجه و شایانی به ملت ایران کرده است.

وی افزود: این سردار بزرگوار در دوران رژیم ستم شاهی جزو مبارزان نهضت اسلامی، در دوران انقلاب در شمار مجاهدان و در طول دفاع مقدس با جانبازی و از خود گذشتگی در کنار رزمندگان اسلام و در سال های پس از جنگ تحمیلی در عرصه فرهنگی، نشر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش های ناب اسلام و انقلاب، خدمات شایان و ماندگاری را از خود برجای گذاشت.

کد مطلب 1725151

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