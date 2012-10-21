عظمت امروز ایران اسلامی مدیون تلاش نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر یکشنبه در مراسم سومین روز درگذشت سردار حبیب لکزایی که با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، جمعی از مسئولین و مردم ولایتمدار زاهدان در مسجد جامع برگزار شد، اظهار داشت: سپاهیان غیور و ولایتمدار ایران اسلامی همواره در صف مقدم جبهه مبارزه با استکبار جهانی و عوامل دست نشانده آنها قرار دارند.
وی گفت: سردار لکزایی جانباز رزمنده دفاع مقدس و جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان از جمله شخصیت های نادر استان است که در تمام مراحل زندگی خود خدمات قابل توجه و شایانی به ملت ایران کرده است.
وی افزود: این سردار بزرگوار در دوران رژیم ستم شاهی جزو مبارزان نهضت اسلامی، در دوران انقلاب در شمار مجاهدان و در طول دفاع مقدس با جانبازی و از خود گذشتگی در کنار رزمندگان اسلام و در سال های پس از جنگ تحمیلی در عرصه فرهنگی، نشر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش های ناب اسلام و انقلاب، خدمات شایان و ماندگاری را از خود برجای گذاشت.
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