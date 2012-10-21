به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در همایش تجلیل از بازنشستگان سال های 90 و 91 شهرداری تهران ، خطاب به بازنشستگان و مجموعه شهرداری گفت : در حضور شما پیشکسوتان و همسنگرانی که امروز در شهرداری مشغول هستید می گویم که بر این باورم که هویت و اساس هر سازمان به نیروی انسانی آن است و از روزی که به شهرداری نیز آمدم گفتم که آرزو دارم تا این سازمان را به سازمانی انسانی تبدیل کنم و این که انسان ها برایمان حرمت و موضوعیت داشته باشند و این سازمان انسان محور باشد .

وی افزود : دردین اسلام نیز این گونه است که انسان می تواند همه چیز خود را برای اسلام بدهد اما برای اسلام حق ندارد عزت خود را بدهد و حفظ عزت هر انسانی وظیفه همه است .

شهردار تهران تصریح کرد : در عدالت نیزبا همه اهمیتی که دارد فلسفه اش آن است که کرامت انسانها حفظ شود و عدالتی که پا بر کرامت انسانها بگذارد عدالت نیست .

تخصیص 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی در سال جاری

معاون مالی و اداری شهرداری تهران گفت : سال جاری باتوجه به بحران اقتصادی در کشور و تحریم های مضاعف داخلی که بر شهرداری است ، بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه عمرانی علاوه بر اقدامات خدمات شهری اختصاص یافته است.

حسین محمد پورزرندی هم در این همایش با اشاره به تحریم ها و بحران اقتصادی در کشور افزود : سال جاری باتوجه به بحران اقتصادی در کشور و تحریم های مضاعف داخلی که بر شهرداری است ، بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعتبار به پروژه عمرانی علاوه بر اقدامات خدمات شهری اختصاص یافته است و فضای سبز و تمام معابر، پل‌هاو بزرگراه‌هایی که امروز ساخته شده بیش از 50 درصد کل کارها ی عمرانی در طول کل دوره شهرداری بوده است .

پورزرندی با بیان این که امروز پروژه‌های عمرانی در شهر تهران در حال انجام است که شاید در گذشته کسی جرأت انجام این پروژه‌ها را در خود نمی‌دید ، افزود : امروز 22 کیلومتر بزرگراه امام علی (ع) ، بزرگراه صدر، نیایش، تونل امیرکبیر و دریاچه چیتگر از پروژه‌های مهم شهرداری تهران است که با تمام محدودیت‌های مالی در حال انجام است.

وی با تاکید بر این که شهرداری تهران اقتصاد مقاومتی را سال هاست که تجربه کرده است و سالها با تمام محرومیت‌ها و تحریم‌ها پروژ‌ه‌ها را پیش برده است ، تصریح کرد : با وجود همه تحریم ها و محرومیت ها هزینه‌های شهر 20درصد کاهش یافته است.

پورزرندی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه معیشت کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران افزود : یکی از معضلات بازنشستگان پس از 30 سال خدمت دریافتی آنها بود که متاسفانه در سازمان بازنشستگی سطح حقوق 350 هزار تومان داشته‌ایم که با تدبیر شهرداری تهران و کمک‌هایی که در مجموع سازمان بازنشستگی صورت گرفته این رقم به 550 هزار تومان افزایش یافته است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به اینکه کسورات از مجموعه حقوق از دیگر مشکلات بازنشستگان است گفت: صندوق تکمیلی برای بازنشستگان راه‌اندازی می‌شود که با کسر 5 درصد حقوق کارکنان و 10درصد کمک شهرداری، علاوه بر حقوق صندوق بازنشستگی حقوق تکمیلی نیز دریافت می‌کنند.

وی افزود: همچنین مشکل مسکن بازنشستگان از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم و راه حل‌هایی برای حل آن در نظر گرفته‌ایم و در مورد اشتغال فرزندان باز نشستگان نیز هرچند شهرداری تهران گنجایش و ظرفیت اشتغال فرزندان بازنشستگان را ندارد ولی می‌توان در شغل‌های تصدی‌گری مزایایی برای فرزندان بازنشستگان در نظر گرفت.

وی به سبد کالای بازنشستگان اشاره کرد و گفت: طی 4 نوبت در سال سبدهای کالایی به بازنشستگان شهرداری تهران اهداء می‌شود.

مهم ترین رکن در کارها عزت و تکریم بازنشستگان است

همچنین در این مراسم ، منتظر المهدی ، مدیر عامل سازمان بازشنستگی شهرداری تهران نیز با بیان اینکه هم اکنون شهرداری تهران 10 هزار و 210 مستمری بگیر از صندوق بازنشستگی دارد گفت : مهم ترین رکن در کارها عزت و تکریم بازنشستگان است و در این راستا کالاهایی که پیش بینی شده برای بازنشستگان ارسال می شود ، ضمن آن که سبد کالا نیز از دو سبد به چهار سبد در هر فصل افزایش یافته است .

وی افزود : تورهای سیاحتی و اوقات فراغت بازنشستگان نیز متنوع تر و تعداد آن افزایش یافته و برای کمک هزینه پرستاری بازنشستگان نیز تدابیری اندیشیده شده است .

منتظر المهدی در ادامه اظهار کرد : بعد از سالها این سازمان در مجمع سازمانها موفق شد تا ارزیابی کلین بگیرد که نشان دهنده کار سالم در سازمان است و همچنین برای مشکل اشتغال فرزندان بازنشستگان نیز پیش بینی هایی شده است .