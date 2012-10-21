آموزش پیشگیری از وقوع جرم باید از مدارس آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر لزوم آگاه سازی جامعه در خصوص جرائم تاکید کرد و گفت: به دلیل اینکه در بزرگسالی شخصیت افراد شکل گرفته است لذا به سختی می توان در آن تغییر به وجد آورد.

وی ادامه داد: باید آموزش های لازم در خصوص پیشگیری از وقوع جرم را از مدارس و پایگاه های علمی آغاز کنیم.

این مسئول قضایی با تاکید بر لزوم همکاری آموزش و پرورش در این خصوص ابراز داشت: اگر آموزه های دینی در مدارس به آینده سازان مملکت آموزش داده شود می تواند عامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم باشد.

مدیر کل دادگستری استان کرمان ابراز داشت: روحانیون، ائمه جمعه و جماعات نیز با ورود در این عرصه می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

وی همچنین گفت: در زمینه ازدواج نیز خانواده ها باید پیش از ازدواج آموزش های لازم را به فرزندان خود بدهند.

وی ابراز داشت: وقتی فردی با آگاهی و شناخت زندگی مشترک را آغاز کند با مشکلات عاقلانه برخورد کرده و بهتر می تواند آنها را حل و فصل کند.

این مسئول قضایی با اشاره به عدم تخصیص بودجه به کلاس های آموزشی مهارت های زندگی گفت: به دلیل اهمیتی که این کلاس ها در کاهش آمار طلاق دارند باید به با امکانات موجود برگزار شوند تا جوانان بتوانند بهره کافی را ببرند.



