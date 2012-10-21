حل مشکلات نظام 6.3.3 /اجرای هر طرحی در ابتدا با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عاشوری ظهر روز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی اظهارداشت: این طرح امسال برای نخستین بار اجرا شده است که امید است برخی مشکلات ان نیز هرچه سریعتر حل شود.



وی با بیان اینکه تاکنون این طرح نسبتا خوب در استان اجرا شده است اظهارداشت: دانش آموزان از سرمایه های اصلی کشور محسوب می شوند وآموزش و پرورش این استان همه تلاش خود را برای روند اجرای نظام 6.3.3 به کار گرفته است.

عاشوری از تلاش استانداری برای تحقق بودجه مورد نیاز آموزش پرورش بخصوص در تجهیز مدارس به وسائل گرمایشی خبر داد و اظهارداشت: با توجه به مشکلاتی که در امر تخصیص بودجه وجود دارد امسال 33 درصد از بودجه مورد نیاز نسبت به سال­های گذشته اختصاص یافته که 20درصد آن بصورت نقدی در اختیار استان قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی با بیان اینکه امسال بر خلاف سالهای گذشته اعتبارات به صورت یکسان به استان­ها تعلق گرفته است ادامه داد: طبق قانون، استان­هایی که علاوه بر محقق شدن اهداف درآمدی بتوانند مازاد درآمد داشته باشند، می ­توانند از تمامی اعتبارات مورد نیاز خود به علاوه پنجاه درصد سود مازاد درآمد نیز بهره ­مند شوند، اما امسال با توجه به تحقق اهداف درآمدی و مازاد درآمد در استان، بنا به تصمیم کشوری مقرر شد اعتبارات در کل کشور بصورت یکسان به استان­ها تعلق گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تغییر نظام آموزشی را دارای برخی مزایا و معایب دانست و گفت: با توجه به افزایش دوره ابتدایی از پنج سال به شش سال، آموزش و پرورش با مشکلاتی روبرو است که از عمده ­ترین مشکلات می توان به افزایش جمعیت دوره دانش ­آموزی و کم شدن فضای آموزشی با توجه به حضور 60 درصدی دانش ­آموزان در دوره ابتدایی، حضور دانش آموزان 6 تا 12 ساله در کنار هم و برخی مشکلات در این زمینه و تامین نیروی انسانی برای آموزش دوره ششم و پایه دوم ابتدایی به جهت تغییر کتب می ­توان اشاره کرد.



سیف الله کریم زاده تامین نیرو در کلاس ششم ابتدایی را از طریق نیروهای مازاد دوره راهنمایی و نیروی­ های شاغل در نهضت سواد آموزی عنوان کرد و اظهارداشت: از مجموع 25 رشته تحصیلی امتحانات نهایی، دانش آموزان این استان در 12 رشته افت و در 13 رشته رشد داشته اند اما میانگین نمره دروس نهایی این استان در سال تحصیلی گذشته 11 و 29 صدم بوده که در سال تحصیلی 91-90 به 12 و 88 صدم رسیده است.

گفتنی است، دراین جلسه از دو دانش‌آموز استان مرکزی که در المپیادهای کشوری فیزیک و شیمی موفق به کسب رتبه شده‌اند با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.