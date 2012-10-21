مراسم بزرگداشت دانش آموزان جانباخته بروجنی در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی مدیرکل آموزش و پرورش گلستان ظهر یکشنبه در این مراسم، مصیبت وارده را به خانواده بزرگ فرهنگیان کشور به ویژه خانواده های داغ دار این عزیزان تسلیت گفت.

26 دانش آموز دختر بروجنی جمعه شب در بازگشت از سفر کاروان راهیان نور از مناطق جنگی در خوزستان درپی سانحه تصادف فوت کردند.

همایش تجلیل از دانش آموزان مدال آور

همایش تجلیل از فعالان عرصه تربیت بدنی و دانش آموزان مدال آور در مسابقات کشوری برگزار شد.



عیسی پایین محلی مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان ضمن تبریک هفته تربیت بدنی، از تلاش های معلمان و مربیان تربیت بدنی در بدنه آموزش وپرورش قدر دانی و آن ها را سنگ بنای سلامتی جامعه و نقطه عطف ورزش قهرمانی کشور ذکر کرد.



پاشا مدیر کل ورزش و جوانان استان با تبریک پیروزی های اخیر ورزشکاران کشورمان در مسابقات المپیک و پارالمپیک از تعامل خوب آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان تقدیر کرده و ابراز امیدواری نمود که با سیاست های مدبرانه وزیر آموزش و پرورش و مدیر کل آموزش و پرورش استان، شاهد موفقیت های روز افزون ورزش دانش آموزان گلستانی باشیم.