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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

ورود ماهانه 15 واگن جدید به شبکه خطوط مترو تهران

ورود ماهانه 15 واگن جدید به شبکه خطوط مترو تهران

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه با بیان اینکه 80 واگن جدید مترو اکنون در کارخانجات واگن سازی در دست مونتاژ و آماده سازی قرار دارد گفت: تا پایان سال به مرور واگن های جدید مترو وارد شبکه خطوط خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هابیل درویش  با بیان این مطلب اظهار کرد: به زودی بخش میانی خط 3 مترو تهران حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج) تا خیابان شهید بهشتی به بهره برداری می رسد که از واگن های جدید برای خدمات رسانی در این بخش از خط 3 نیز استفاده خواهد شد.

وی با بیان اینکه واگن های جدید مترو به مرور و تا آخر سال وارد شبکه خطوط می شوند گفت: کلیه واگن های در دست مونتاژ در خطوط داخلی مترو به کارگیری خواهند شد و به طور میانگین ماهانه حدود 15 واگن جدید به ناوگان مترو تهران افزوده خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه گفت: با افزوده شدن واگن‌های تازه نفس و جدید به ناوگان مترو‌، شلوغی و ازدحام در قطار‌ها به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد و گامی دیگر برای استفاده از ظرفیت ایجاد شده در خطوط مترو برداشته می‌شود‌.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تخصیص به موقع و کامل اعتبارات مصوب و قانونی مترو ، ضمن فراهم شدن امکان توسعه سریع خطوط، امکان خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به مسافران مترو محقق شود.

کد مطلب 1725159

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