رژیم صهیونیستی برای انحراف افکار عمومی انفجار در بیروت را مرتکب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه آفریقای مرکزی که بعد از ظهر امروز برگزار شد درباره انفجاری که در بیروت صورت گرفت، گفت: انفجاری در بیروت رخ داد که متاسفانه منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان لبنانی شد.
وی با اشاره به اینکه با وزیر خارجه لبنان تماس گرفته و تسلیت خود را به خانوادهها و بازماندگان و عزیزان این حادثه ابلاغ کردیم افزود:از این اتفاق متاسفیم و باید جستجو کنیم که چه کسی از این حادثه تلخ بهره مند میشود.
صالحی ادامه داد: بزرگترین دشمن منطقه و کشورهای منطقه رژیم صهیونیستی است. پهبادی که چند وقت پیش توانست به رژیم اشغالی نفوذ کند این رژیم را دچار وحشت کرده بود و رژیم صهیونیستی نیز در مقابل مردم خود را در شرایطی قرار داده بود که ضعف و ناتوانی کاملاً مشهود بود.
وی تصریح کرد: آنها برای اینکه افکار عمومی منطقه را به طرف دیگری منحرف کنند یک چنین جرم بزرگی را مرتکب میشوند که تعداد قابل توجهی از شهروندان لبنانی را به شهادت رسانده و زخمی میکنند.
وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: فکر میکنم فتنه بزرگی را آغاز کردند تا شرایط منطقه را پیچیدهتر از آن چیزی که هست کنند ولی مطمئناً با آگاهی که مردم و احزاب لبنان دارند متوجه این فتنه بزرگ هستند و اجازه نخواهند داد کشوری که مهد تمدن و یکی از پیشتازترین کشورهای عربی در مسایل فرهنگی، آزادی و به خصوص آزادی رسانهها و احزاب است دستخوش تفرقه شود.
صالحی گفت: خیلیها تلاش میکند که در لبنان مجدداً جنگهای داخلی بین فرقههای سیاسی راه بیاندازند اما یقیناً با هوشیاری احزاب مختلف و دولتمردان لبنان این فتنه به سرانجام نمیرسد.
وی تاکید کرد: موضع ما نسبت به احزاب روشن است و بارها اعلام کردیم که ما در فاصله مساوی نسبت به همه احزاب قرار داریم. البته تعلق معنوی ما به برخی از احزاب بیشتر است که این امر محرمانه نیست کما اینکه در سال گذشته سعد حریری مهمان معاون اول رئیس جمهور بودند و استقبال شایستهای از ایشان شد که نشان دهنده نظر ما نسبت به مجموعه احزاب سیاسی در لبنان است.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: امیدواریم احزاب سیاسی با هوشیاری از این حادثه ناگوار عبور کنند و اجازه ندهند کسانی که خیرخواه مردم لبنان نیستند زمینه آشوب را در این کشور ایجاد کنند. ما نیز هر کمکی از دستمان بربیاید به مردم و کشور برادر و دوست لبنان خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت 14 تبعه ایرانی که از سوی عربستان دستگیر شدهاند گفت: در خصوص خبر اخیر و دستگیری تعدادی از ملوانان اقدام کردهایم.
صالحی با اشاره به اینکه هفته گذشت مدیرکل کنسولی وزارت خارجه به عربستان سفر کرده است گفت: در این سفر در مورد مسایل بازداشت شدههای ایرانی به تفصیل صحبت کردند و در مورد اینکه چطور این گونه اقدامات صورت گیرد به تفاهمهایی رسیدهایم در این مورد نیز از دیروز معاونت کنسولی اقدامات را آغاز کرده. خبر جدیدی ندارم اما در این باره اطلاع رسانی خواهد شد.
وی همچنین درباره ملاقاتی که امروز با وزیر خارجه آفریقای مرکزی داشت نیز گفت: این سومین سفر ایشان در دو سال اخیر به ایران است و در اجلاس عدم تعهد نیز به همراه رئیس جمهور این کشور حضور داشتند.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه سفرهای متعدد نشان از اهمیت روابط دو جانبه دارد بیان کرد: روابط دو جانبه در عرصههای مختلف بهداشتی، اکتشافی، مسایل اقتصادی و کمکهای توسعهای وجود دارد.
وی با بیان اینکه آفریقای مرکزی کشور محصوری است که به آبهای آزاد راه ندارد، بیان کرد: رساندن کمک به این کشور مشکل است و قرار شد تا جایی که امکان دارد به این کشور در بازسازی، ساختن زیربناها و به ویژه جاده کمک کنیم.
صالحی اظهار داشت: مراکز بهداشتی و فرهنگی و علمی در دانشگاههای این کشور دایر میکنیم و همچنین موارد دیگری از باب آموزش دادن جوانان آفریقای مرکزی در زمینههای مختلف مطرح شد و قرار است اقداماتی در این زمینه انجام و از این کشور دانشجو بپذیریم و متخصص اعزام کنیم.
وی تصریح کرد: در بعد فنی حرفهای جوانان را آموزش میدهیم و آنها را برای کار آماده میکنیم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در خصوص همکاریهای بینالمللی هم صحبت کردیم و از آفریقای مرکزی به دلیل حمایت از جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف تشکر میکنیم و قرار شد حمایتها با قوت بیشتری ادامه پیدا کند و همکاریهای مستمر داشته باشیم.
وی تاکید کرد: امیدوارم در آینده نزدیک بنده هم بتوانم سفری به آفریقای مرکزی داشته باشم و شاهد انجام و پیگیری پروژهها باشم.
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