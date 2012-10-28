به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه طبق نص صریح قانون اساسی، تحصیل تا مرحله خودکفایی باید رایگان باشد اما سالهاست این قانون با تصویب سایر قوانین و در جامه بخشنامه و آیین نامه رنگ دیگری به خود گرفته است.

هدف از برون سپاری خدمات دانشجویی چه بود؟

در دولت نهم ضرورت واگذاری ارائه خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی این طور تبیین ‌شد که دانشگاه‌ها نباید انرژی خود را صرف غذا و خوابگاه کنند و باید به امور مهمتری بپردازند.

البته مجریان برای جلوگیری از تکرار سوء تفاهم برای دانشجویان در ارتباط با خصوصی‌سازی خدمات رفاهی، تأکید می‌کردند که این خصوصی‌سازی به طور تدریجی و با نظارت وزارت علوم انجام می‌شود.

تکرار سیاست واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی در دولت نهم ادامه یافت تا اینکه با حضور کامران دانشجو در رأس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملیاتی شدن این سیاست رنگ دیگری به خود گرفت و مجلس شورای اسلامی نیز طی مصوبه‌ای در برنامه پنجم توسعه نسبت به موظف شدن مجریان برای برون‌سپاری خدمات رفاهی دانشجویان تأکید کرد.

توجه به توانمند کردن بخش خصوصی، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه خوابگاه‌های دانشجویی از جدی‌ترین مباحث صندوق رفاه دانشجویان در زمینه واگذاری خوابگاه‌های دانشجویی به بخش خصوصی هستند.

محمود ملاباشی - رئیس سازمان امور دانشجویان پیش از این اعلام کرده بود که هدفمند کردن خدمات دانشجویی تا آخر برنامه پنجم توسعه به تدریج تا آنجا پیش خواهد رفت که پرداخت 50 درصد هزینه واقعی غذا توسط دانشجویان و 50 درصد دیگر یارانه توسط دولت تامین و پرداخت می شود.

وقتی برون سپاری بلای جان تحصیلات رایگان شد

مثال شفاف این موضوع تاکید برنامه پنجم توسعه بر برون سپاری 20 درصدی خدمات رفاهی دانشگاهها از جمله خوابگاهها و غذای دانشجویان به بخش خصوصی است.

عملی کردن این قانون تاکنون تا آنجا پیش رفته که بسیاری از دانشگاهها، بخش زیادی از امور مربوط به غذا و خوابگاه دانشجویان را به بخش خصوصی واگذار کردند که البته این اقدامات منجر به افزایش هزینه های بسیاری برای دانشجویان روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و سایر دوره های شده است.

نگاهی به قیمت غذا در روزهای ارزانی و گرانی

به گزارش مهر، تا پیش از آغاز برون سپاری در دانشگاهها قیمت غذا حتی به 200 تومان هم نمی رسید در حالیکه برون سپاری رنگین کمان انواع نرخها را در دانشگاهها ایجاد کرد.

بر این اساس در سال تحصیلی جاری و با تصمیمات تازه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان باید غذایی را مصرف کنند که در تعیین قیمت آن هیچ نقشی ندارند و مجبورند برای تهیه وعده های غذایی خود نرخهای مختلفی را پرداخت کنند.

بر اساس اعلام صندوق رفاه قیمت غذاهای کم هزینه 350 تومان، متوسط هزینه 485 تومان و پرهزینه 590 تومان برای سال تحصیلی اعلام شد، البته مسئولان وزارت علوم بر این باورند که قیمت انواع غذاهای دانشجویی حتی به اندازه بهای یک نان سنگک هم نیست.

اجاره بهای خوابگاههای برون سپاری شده

تا پیش از قوت گرفتن برون سپاری در دانشگاهها، تنها خوابگاههای ملکی و در اندکی موارد خودگردان در پذیرش دانشجویان نقش داشتند، اما برون سپاری سبب شد اتحادیه ای تحت عنوان " اتحادیه خوابگاه داران غیردولتی" در بطن صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم شکل گیرد.

پذیرش دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد و دکتری عمدتاً در خوابگاههای ملکی دانشگاهها با اجاره بهای مشخصی که هر سال افزایش می یابد از سال جاری قوت بیشتری گرفته و در سال تحصیلی جاری اکثر دانشجویان مقطع کارشناسی مجبورند به خوابگاههای خصوصی و خودگردان برای زندگی مراجعه کنند.

خوابگاههایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند هیچ کدام نرخ مشخصی ندارند، به عنوان مثال ممکن است در تهران نرخ این خوابگاهها از 100 تا 300 هزارتومان برای دانشجو هزینه داشته باشد در حالیکه این رقم در شهرستان حدودآً از 30 تا 100 هزارتومان است.

البته برای ودیعه خوابگاههای خودگردان نیز دانشجویان باید مبالغی را پرداخت کنند که در هر دانشگاه این مبلغ کاملاً متفاوت است و دو دانشگاه را نمی توان یافت که با یک مبلغ مشخص از دانشجو اجاره بهای خوابگاه خصوصی دریافت کند.

وضعیت اجاره در خوابگاههای ملکی

به گزارش مهر، همسو با برون سپاری خوابگاهها اجاره بهای خوابگاههای ملکی هم در آستانه هر سال تحصیلی افزایش یافته، هر چند به گفته و تاکید مسئولان صندوق رفاه وزارت علوم این افزایش قیمت بین 3 تا 5 هزارتومان است اما همین هزینه را هم بسیاری از دانشجویان قادر به پرداخت نیستند و حتی با دریافت وامهای کمک هزینه هم مشکل دارند.

مقایسه جداول نرخهای اجاره بهای خوابگاههای ملکی در سال تحصیلی گذشته و جاری نمونه شفاف این موضوع به شمار می آید.

مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های ملکی مجردی در سال تحصیلی 91 - 90 (مبالغ به ریال)

نیمسال نوع واریزی 1 و 2 نفره 3 و 4 نفره 5 و 6 نفره 7 و 8 نفره 9 و 10 نفره سالنی نیمسال اول غیرنقدی 1296000 1036800 907200 777600 648000 453600 نقدی (با تخفیف) 1036800 829440 725760 622080 518400 362880 نیمسال دوم غیرنقدی 1440000 1152000 1008000 864000 720000 504000 نقدی (با تخفیف) 1152000 921600 806400 691200 576000 403200 تابستان نقدی 1080000 864000 756000 648000 540000 378000 مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاه‌های ملکی متأهلی در سال تحصیلی 91 - 90 (مبالغ به ریال) نیمسال نوع واریزی امکانات مستقل امکانات مشترک نیمسال اول غیرنقدی 2592000 1814400 نقدی (با تخفیف) 2073600 1451520 نیمسال دوم غیرنقدی 2880000 2016000 نقدی (با تخفیف) 2304000 1612800 تابستان نقدی 2160000 1512000 مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاههای ملکی متاهلی در سال تحصیلی92-91 عنوان نوع پرداخت نیسمال امکانات مستقل(ریال) امکانات مشترک(ریال) نیمسال نخست غیرنقدی 3.110.400 2.177.280 نقدی با 20 درصد تخفیف 2.488.320 1.741.824 نیمسال دوم غیرنقدی 3.456.000 2.419.200 نقدی با 20 درصد تخفیف 2.764.800 1.935.360 تابستان نقدی 2.592.000 1.814.400 مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاههای ملکی مجردی در سال تحصیلی92-91 عنوان نوع واریزی 1و2نفره(ریال) 3و4نفره(ریال) 5و6نفره(ریال) 7و8نفره(ریال) 9نفره و بیشتر(ریال) نیمسال نخست غیرنقدی 1.555.20 1.244.160 1.088.640 933.120 777.600 نقدی(تخفیف20درصد) 1.244.160 995.328 870.912 746.496 622.080 نیمسال دوم غیرنقدی 1.728.000 1.382.400 1.209.600 1.036.800 864.000 نقدی(تخفیف20درصد) 1.382.400 1.105.920 967.680 829.440 691.200 تابستان نقدی 1.296.000 1.036.800 907.200 777.600 648.000

به گزارش مهر، با عملیاتی شدن این قانون در دانشگاهها،‌ دانشجویی که به هوای تحصیل رایگان دانشگاه دولتی را انتخاب کرده اکنون باید دغدغه ابتدایی ترین مسایل معیشتی را در طول تحصیل داشته باشد و این با اهداف مسئولان آموزش عالی مبنی بر اینکه دانشگاه نباید درگیر مسایل ابتدایی رفاهی باشد و باید به تولید علم بپردازد، مغایرت دارد.