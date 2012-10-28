به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه طبق نص صریح قانون اساسی، تحصیل تا مرحله خودکفایی باید رایگان باشد اما سالهاست این قانون با تصویب سایر قوانین و در جامه بخشنامه و آیین نامه رنگ دیگری به خود گرفته است.
هدف از برون سپاری خدمات دانشجویی چه بود؟
در دولت نهم ضرورت واگذاری ارائه خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی این طور تبیین شد که دانشگاهها نباید انرژی خود را صرف غذا و خوابگاه کنند و باید به امور مهمتری بپردازند.
البته مجریان برای جلوگیری از تکرار سوء تفاهم برای دانشجویان در ارتباط با خصوصیسازی خدمات رفاهی، تأکید میکردند که این خصوصیسازی به طور تدریجی و با نظارت وزارت علوم انجام میشود.
تکرار سیاست واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی در دولت نهم ادامه یافت تا اینکه با حضور کامران دانشجو در رأس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عملیاتی شدن این سیاست رنگ دیگری به خود گرفت و مجلس شورای اسلامی نیز طی مصوبهای در برنامه پنجم توسعه نسبت به موظف شدن مجریان برای برونسپاری خدمات رفاهی دانشجویان تأکید کرد.
توجه به توانمند کردن بخش خصوصی، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه خوابگاههای دانشجویی از جدیترین مباحث صندوق رفاه دانشجویان در زمینه واگذاری خوابگاههای دانشجویی به بخش خصوصی هستند.
وقتی برون سپاری بلای جان تحصیلات رایگان شد
مثال شفاف این موضوع تاکید برنامه پنجم توسعه بر برون سپاری 20 درصدی خدمات رفاهی دانشگاهها از جمله خوابگاهها و غذای دانشجویان به بخش خصوصی است.
عملی کردن این قانون تاکنون تا آنجا پیش رفته که بسیاری از دانشگاهها، بخش زیادی از امور مربوط به غذا و خوابگاه دانشجویان را به بخش خصوصی واگذار کردند که البته این اقدامات منجر به افزایش هزینه های بسیاری برای دانشجویان روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و سایر دوره های شده است.
نگاهی به قیمت غذا در روزهای ارزانی و گرانی
به گزارش مهر، تا پیش از آغاز برون سپاری در دانشگاهها قیمت غذا حتی به 200 تومان هم نمی رسید در حالیکه برون سپاری رنگین کمان انواع نرخها را در دانشگاهها ایجاد کرد.
بر این اساس در سال تحصیلی جاری و با تصمیمات تازه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان باید غذایی را مصرف کنند که در تعیین قیمت آن هیچ نقشی ندارند و مجبورند برای تهیه وعده های غذایی خود نرخهای مختلفی را پرداخت کنند.
بر اساس اعلام صندوق رفاه قیمت غذاهای کم هزینه 350 تومان، متوسط هزینه 485 تومان و پرهزینه 590 تومان برای سال تحصیلی اعلام شد، البته مسئولان وزارت علوم بر این باورند که قیمت انواع غذاهای دانشجویی حتی به اندازه بهای یک نان سنگک هم نیست.
اجاره بهای خوابگاههای برون سپاری شده
تا پیش از قوت گرفتن برون سپاری در دانشگاهها، تنها خوابگاههای ملکی و در اندکی موارد خودگردان در پذیرش دانشجویان نقش داشتند، اما برون سپاری سبب شد اتحادیه ای تحت عنوان " اتحادیه خوابگاه داران غیردولتی" در بطن صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم شکل گیرد.
پذیرش دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی ارشد و دکتری عمدتاً در خوابگاههای ملکی دانشگاهها با اجاره بهای مشخصی که هر سال افزایش می یابد از سال جاری قوت بیشتری گرفته و در سال تحصیلی جاری اکثر دانشجویان مقطع کارشناسی مجبورند به خوابگاههای خصوصی و خودگردان برای زندگی مراجعه کنند.
خوابگاههایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند هیچ کدام نرخ مشخصی ندارند، به عنوان مثال ممکن است در تهران نرخ این خوابگاهها از 100 تا 300 هزارتومان برای دانشجو هزینه داشته باشد در حالیکه این رقم در شهرستان حدودآً از 30 تا 100 هزارتومان است.
البته برای ودیعه خوابگاههای خودگردان نیز دانشجویان باید مبالغی را پرداخت کنند که در هر دانشگاه این مبلغ کاملاً متفاوت است و دو دانشگاه را نمی توان یافت که با یک مبلغ مشخص از دانشجو اجاره بهای خوابگاه خصوصی دریافت کند.
وضعیت اجاره در خوابگاههای ملکی
|نیمسال
|نوع واریزی
|1 و 2 نفره
|3 و 4 نفره
|5 و 6 نفره
|7 و 8 نفره
|9 و 10 نفره
|سالنی
|نیمسال اول
|غیرنقدی
|1296000
|1036800
|907200
|777600
|648000
|453600
|نقدی (با تخفیف)
|1036800
|829440
|725760
|622080
|518400
|362880
|نیمسال دوم
|غیرنقدی
|1440000
|1152000
|1008000
|864000
|720000
|504000
|نقدی (با تخفیف)
|1152000
|921600
|806400
|691200
|576000
|403200
|تابستان
|نقدی
|1080000
|864000
|756000
|648000
|540000
|378000
مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاههای ملکی متأهلی در سال تحصیلی 91 - 90 (مبالغ به ریال)
|نیمسال
|نوع واریزی
|امکانات مستقل
|امکانات مشترک
|نیمسال اول
|غیرنقدی
|2592000
|1814400
|نقدی (با تخفیف)
|2073600
|1451520
|نیمسال دوم
|غیرنقدی
|2880000
|2016000
|نقدی (با تخفیف)
|2304000
|1612800
|تابستان
|نقدی
|2160000
|1512000
مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاههای ملکی متاهلی در سال تحصیلی92-91
|عنوان
|نوع پرداخت نیسمال
|امکانات مستقل(ریال)
|امکانات مشترک(ریال)
|نیمسال نخست
|غیرنقدی
|3.110.400
|2.177.280
|نقدی با 20 درصد تخفیف
|2.488.320
|1.741.824
|نیمسال دوم
|غیرنقدی
|3.456.000
|2.419.200
|نقدی با 20 درصد تخفیف
|2.764.800
|1.935.360
|تابستان
|نقدی
|2.592.000
|1.814.400
مبنای نرخ اجاره بهای خوابگاههای ملکی مجردی در سال تحصیلی92-91
|عنوان
|نوع واریزی
|1و2نفره(ریال)
|3و4نفره(ریال)
|5و6نفره(ریال)
|7و8نفره(ریال)
|9نفره و بیشتر(ریال)
|نیمسال نخست
|غیرنقدی
|1.555.20
|1.244.160
|1.088.640
|933.120
|777.600
|نقدی(تخفیف20درصد)
|1.244.160
|995.328
|870.912
|746.496
|622.080
|نیمسال دوم
|غیرنقدی
|1.728.000
|1.382.400
|1.209.600
|1.036.800
|864.000
|نقدی(تخفیف20درصد)
|1.382.400
|1.105.920
|967.680
|829.440
|691.200
|تابستان
|نقدی
|1.296.000
|1.036.800
|907.200
|777.600
|648.000
به گزارش مهر، با عملیاتی شدن این قانون در دانشگاهها، دانشجویی که به هوای تحصیل رایگان دانشگاه دولتی را انتخاب کرده اکنون باید دغدغه ابتدایی ترین مسایل معیشتی را در طول تحصیل داشته باشد و این با اهداف مسئولان آموزش عالی مبنی بر اینکه دانشگاه نباید درگیر مسایل ابتدایی رفاهی باشد و باید به تولید علم بپردازد، مغایرت دارد.
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