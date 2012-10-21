تسامح درمبارزه بامفاسد اقتصادی بزرگترین ظلم به مردم و نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین صابری در نشست شورای مبارزه بامفاسد اقتصادی استان افزود: برخوردقاطع و بدون اغماض در برخورد با مفاسد اداری و اقصادی باعث تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام اداری کشور می شود.

وی بیان کرد:‌ هم اکنون قوی ترین ابزارهای قانونی را برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در اختیار داریم ودستگاه های نظارتی می توانند با استفاده از همین ابزارهای قانونی منفذهای مفاسد اقتصادی را مسدود کنند.

صابری اظهار داشت: دستگاه های نظارتی و امنیتی باید با یک برنامه ریزی منظم و بررسی دقیق تمامی گلوگاه ها ومنفذهای تولید فساد اداری واقتصادی را در دستگاه های مختلف اجرایی استان شناسایی کنند.

وی افزود: برخی قوانین مربوط به قراردادها و توفقنامه های اقتصادی به ویژه در حوزه پروژه های عمرانی دارای اشکالات قانونی و نظارت بیشتر سازمان اموراقتصادی و دارایی بر این نوع قراردادها ضروری است.

استاندار، معوقات بانکی و اعطای برخی تسهیلات میلیاردی به برخی افراد سودجودر سطح استان را یکی دیگر از مصادیق مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: برخی افراد بانفوذ وام های میلیاردی دریافت کرده و هنوز اقساط بسیاری از معوقات خود را پرداخت نکرده اند و این در حالی است که برخی بانکها برای اعطای حتی یک وام پنج تا 10میلیون تومانی سخت ترین شرایط را برای متقاضیان در نظر می گیرند.

برق رسانی و آبرسانی به گلزارهای شهدای استان تا دیماه انجام می شود

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: تا هفته اول دیماه امسال کار آبرسانی، برق رسانی و جاده دسترسی به تمامی گلزار شهدای شهری وروستایی این استان انجام شود.

سید حسین صابری در نشست ساماندهی گلزارشهدای استان افزود: لازم است همه دستگاههای اجرایی برای ساماندهی گلزارهای شهدا در استان تلاش کنند.

وی بیان کرد: برای ساماندهی گلزار شهدای این استان اقدامات مهمی انجام شده امااین خدمات ناکافی است.

استانداراظهار داشت: باید در کنارگلزار شهدای چند مزاری استان اعم از شهری و روستایی، حسینیه ها، اماکن فرهنگی ویادمان شهدا احداث شوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویهوبویراحمد نیز در این نشست گفت: 528 گلزار شهدا با یک هزارو818 مزار شهید در این استان وجود دارد.

سید مصطفی مهدی افزود: 209گلزار با یک هزارو 198مزارتاکنون ساماندهی شده و 33گلزار با 160مزار در حال ساماندهی است.

وی نبود روشنایی را یکی از مشکلات بسیاری ازگلزارهای شهدای استان عنوان کرد و خواستار رفع این مشکل شد.