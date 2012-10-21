گسترش همکاریهای هوایی ایران و کشورهای آفریقایی

به گزارش خبر گزاری مهر، محمود روشن از امضای سند موافقتنامه حمل و نقل هوایی فی مابین جمهوری اسلامی ایران و زیمبابوه خبر داد و گفت: سند مذکور در اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور به امضای رییس سازمان هواپیمایی کشوری ایران و وزیر امور خارجه زیمبابوه رسید.

وی در ادامه افزود: براساس این موافقتنامه طرفین مجاز خواهند بود 5پرواز برنامه ای در مسیر تهران – هراره برقرار کرده و علاوه بر پروازهای برنامه ای پرواز به صورت چارتر نیز قابل برنامه ریزی است.

روشن با بیان این مطلب که در گذشته توافق نامه حمل و نقل هوایی با کشور نامیبیا منعقده شده بود گفت: برنامه ریزی برای سفرهای دوره ای توریسم بین دو کشور و استفاده از نقطه میانی از مزایای موافقتنامه جدید با کشور زیمبابوه به شمار می رود.

مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در پایان خاطرنشان کرد: در صورت وجود تقاضا شرکت های هواپیمایی معینه مجاز خواهند بود پروازهای برنامه ای بین تهران و هراره برقرار کنند.