تولید بازی رایانه ای "اسپلینترسل" با هدف ایران هراسی

به گزارش خبرنگار مهر، بازی رایانه ای "Splinter cell" در زمستان سال 91 به انتشار خواهد رسید و برای پلت فرم های Pc، Xbox360 و Ps3 تدارک دیده شده که قهرمان آمریکایی این داستان قصد دارد با نفوذ به یک اردوگاه تروریستی اطلاعاتی یک توطئه به دست آورد که این اردوگاه جایی میان مرز ایران و عراق نشان داده شده و افرادی که به عنوان تروریست معرفی می شوند به زبان فارسی صحبت می کنند و نامهایی مانند ایرانیان دارند.

سری بازی اسپلینترسل "Splinter cell" از بازی های معروف ژانر اکشن- ماجرایی مخفیانه است که پیش بینی می شود جوایز بی شماری را از آن خود کرده و یکی از پر فروش ترین بازی ها شود.

تام کلنسی که در نوشتن رمان ها و سناریوهای جنگی درجه 2 و 3 شهرت دارد، نویسنده داستان های این سری از بازی است و کاراکتر اصلی این بازی، Sam Fisher نام دارد که در نیروی مخفی یکی از سازمانهای دفاعی امریکا فعالیت داشته و تحت آموزش های پیشرفته قرار می گیرد و عملیات های مخصوصی را انجام می دهد.

موضوع این بازی از این قرار است که گروهی از حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در کشورهایشان به ستوه آمده‌اند و در تلاش برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی هستند. در این مسیر برنامه ای تحت عنوان عملیات فهرست‌ سیاه Tom Clancy's Splinter Cell: Black List را طراحی می‌کنند.

شمارش معکوس برای حملات گسترده به منافع آمریکا آغاز می شود. دراین میان سازمان رده سه (یکی از زیرمجموعه‌های آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا-Third Echelon) کاراکتر اصلی بازی ر افرا می‌خواند تا با نفوذ به اردوگاه تروریست‌ها واقع درجایی در مرز ایران و عراق، اطلاعات بیشتری درباره این توطئه جمع آوری کند.

رئیس‌جمهورای ایالات متحده آمریکا شخصاً از Sam می‌خواهد تا برای از بین بردن این تهدید کمک کند و جلوی عملیات فهرست ‌سیاه را بگیرد و با موافقت رئیس جمهور، او رئیس سازمان رده چهار شده و تمامی منابع این سازمان جدید در دستان او قرار می‌گیرد.



دشمنان آمریکا در این بازی به فارسی با لهجه ای عربی- کردی سخن می گویند. Sam هم به زبان فارسی سخن می گوید. تمام اسامی که از دشمنان شنیده می شود اسم های عربی است که در فارسی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.



چهره ها نیز بسیار شبیه به ایرانی ها است، گمان می رود این جریانات در منطقه ای شبیه به کردستان اتفاق می افتند. البته برای بررسی دقیق باید تا زمان انتشار بازی صبر کرد.