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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

بیرانوند خبر داد:

طرح تشدید بازرسی از شبکه های تامین و توزیع کالا در لرستان آغاز شد

طرح تشدید بازرسی از شبکه های تامین و توزیع کالا در لرستان آغاز شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از آغاز طرح تشدید نظارت و بازرسی از شبکه های تامین و توزیع کالا در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بیرانوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان لرستان با اشاره به اجرای طرح تشدید بازرسی از شبکه های تامین و توزیع کالا اظهار داشت: این طرح بر اساس تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون تنظیم بازار استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این طرح با اولویت نظارت و بازرسی از سطح انبارها، سردخانه ها، فضاهای ذخیره سازی کالا اجرا می شود تصریح کرد: در این راستا انبارها، سردخانه ها، فضاهای ذخیره سازی کالا در زمان اعلام شده باید موجودی خود را به بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان اعلام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تاکید کرد که در غیر اینصورت این افراد به عنوان احتکار کننده محسوب شده و با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد.

بیرانوند با بیان اینکه طرح تشدید بازرسی از شبکه های تامین و توزیع کالا در لرستان از نیمه دوم شهریور ماه آغاز شده است، افزود: اولویتها در اجرای این طرح به صورت هفتگی اعلام می شود.

کد مطلب 1725170

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