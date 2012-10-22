طرح آموزش های کپسولی در استان البرز اجرا می شود

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این طرح آموزش های کوتاه مدت و بسیار فشرده را در تمامی رشته های فنی و غیر فنی در بر می گیرد.

وی ادامه داد: استان البرز در اجرای این طرح به عنوان استان پایلوت در نظر گرفته شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان البرز اظهار داشت: در طرح آموزش های کپسولی تمامی رشته های مورد نیاز شهروندان در خصوص توانمند سازی زنان خانه دار، ایجاد مشاغل خانگی و ... برنامه ریزی شده است.

عزیزی با بیان اینکه این طرح از آبان ماه جاری با اولویت محله ها در استان البرز برگزار خواهد شد، اعلام کرد: طرح آموزش های کپسولی تا پایان سال جاری در البرز به عنوان استان پایلوت ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: پس از اجرای این طرح در البرز و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن این آموزش ها در کل کشور اجرا خواهد شد.