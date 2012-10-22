  1. حوزه و دانشگاه
۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۳۳

چالش دانشجویان با سرما/

دلیل رئیس دانشگاه ارومیه برای جلوگیری از راه‌اندازی سیستم گرمایشی خوابگاه

دلیل رئیس دانشگاه ارومیه برای جلوگیری از راه‌اندازی سیستم گرمایشی خوابگاه

رئیس دانشگاه ارومیه دلیل جلوگیری از راه اندازی سیستم گرمایشی خوابگاه‌های این دانشگاه را که موجبات اعتراض دانشجویان را فراهم کرده، نپوشیدن لباس زمستانی توسط دانشجویان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی رئیس دانشگاه ارومیه از راه اندازی سیستم گرمایشی خوابگاه‌های این دانشگاه جلوگیری کرده است که براساس اعلام دانشجویان این دانشگاه، سرما دانشجویان خوابگاهی دانشگاه ارومیه را به ستوه آورده است.

با توجه به سردی هوا و نزدیک بودن دانشگاه ارومیه به مناطق کوهستانی، دانشجویان خوابگاهی دانشگاه با ارسال نامه ای به معاون دانشجویی، خواستار روشن شدن سیستم گرمایشی شدند.
 
با گذشت چند روز و عدم راه اندازی سیستم گرمایشی مشخص شد که ریاست دانشگاه مانع راه اندازی سیستم گرمایشی خوابگاه ها شده است.
 
 
به دنبال پیگیری خبرنگار مهر از ریاست دانشگاه، وی گفت: علاقه ای به ریخت و پاش اضافی ندارم، زمانی شوفاژ‌ها را روشن می کنم که دانشجویان حداقل یک لباس زمستانی به تن کنند نه اینکه با لباس تابستانی در راهروها تردد کرده و خواستار روشن شدن سیستم گرمایشی باشند.
 
وی ادامه داد: اگر هوا سرد است دانشجو باید روی لباس خود یک لباس دیگر به تن کند، لباس زمستانی آذربایجان، یک روپوش و یک لباس آستین بلند است، تا زمانی که این لباس را در تن دانشجویان خوابگاهی نبینم، سیستم گرمایشی روشن نخواهد شد.
 
به گزارش مهر، اکنون هشت هزار دانشجوی خوابگاهی دانشگاه ارومیه در انتظار دستور رئیس دانشگاه برای راه اندازی سیستم گرمایشی هستند.
کد مطلب 1725177

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