شخصیتهای لبنانی خواستار مجازات عاملان ترور وسام الحسن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس ، حسن فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: همه ما لبنانی ها در قبال ترور وسام الحسن رئیس دایره اطلاعات امنیت داخلی مسئولیت داریم.

وی افزود: ما خودمان را متضرر می دانیم زیرا امنیت و ثبات متعلق به همه است و باید زبان عقل و میهن پرستی در این باره حاکم باشد و تحقیقات فوری و جدی برای دستگیری عاملان آن انجام شود.

فضل الله بیان کرد: به هر حال وسام الحسن یک شخصیت امنیتی عالی رتبه است و با این حال دولت باید تحقیقات فوری و جدی برای دستگیری مجرمان و سپردن آنها به چنگال عدالت انجام دهد.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان همچنین با اشاره به ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان نیز گفت: ما خواستار روشن شدن حقایق این پرونده هستیم.

وی افزود: در صورتی که دولت کنونی استعفا کند تشکیل دولت جدید بسیار دشوار به نظر می رسد. امنیت و ثبات به نفع همه است و وجود دولت برای مخالفان و موافقان ضروری است.

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان از عقلای چهارده مارس خواست که با بصیرت به وقایع بنگرند و در راستای مصالح ملی با دیگر گروههای لبنانی ید واحدی را تشکیل دهند.

از سوی دیگر محسن دلول از وزرای سابق لبنانی با اشاره به ترور وسام الحسن گفت: بار دیگر دست خیانت وسام الحسن را ترور کرد تا لبنان را وارد فتنه داخلی کند و کشور را به دوره جنگهای داخلی برگرداند.

وی افزود: ما ضمن اینکه به شدت این جنایت را محکوم می کنیم از گروههای سیاسی می خواهیم که متوجه عمق خطرناک جنایت باشند و در دام فتنه ای که دشمنان لبنان می خواهند گرفتار نشوند.

دلو بیان کرد: ما از همه مسئولان و رهبران سیاسی می خواهیم که با صبر خود فرصت را از اخلالگران ثبات لبنان بگیرند. و از دستگاههای دولتی هم می خواهیم که تمامی تلاش خود را برای دستگیری عاملان این جنایت و سپردن آنها به چنگال عدالت انجام دهند.