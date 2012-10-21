نفت کلید پیروزی جهان اسلام/ نصف نفت جهان در اختیار مسلمانان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، نذیر احمد سلامی امروز در همایش تقریب مذاهب اسلامی در مکه مکرمه با بیان اینکه در حال حاضر مسلمانان از نعمت ذخایر عظیم نفت خام برخوردار هستند، گفت: در شرایط فعلی 42 درصد نفت تولیدی جهان توسط کشورهای اسلامی تولید و به بازار عرضه می شود.



عضو شورای عالی مجمع تقریب و خبرگان رهبری با اعلام اینکه هم اکنون بیش از 50 درصد ذخایر نفت خام در اختیار جهان اسلام است، تصریح کرد: از مجموع بیش از یک میلیارد و 258 میلیون بشکه ذخایر نفت جهان بیش از 716 میلیون بشکه آن در اختیار کشورهای اسلامی است.



این پژوهشگر دینی با تاکید بر اینکه کشورهای اسلامی علاوه بر ذخایر نفت به آبراه‌های بین‌المللی جهان در سه قاره دسترسی دارند، بیان کرد: در حال حاضر مبادی ورودی و خروجی سه قاره جنوب اروپا، شمال آفریقا و شرق آسیا در اختیار کشورهای مسلمان است.



وی همچنین از دسترسی جهان اسلام به برخی از تنگه‌های استراتژیک و اقتصادی جهان همچون تنگه هرمز، کانال سوئز، تنگه مالاگا و تنگه باب المندب، اظهار داشت: با وجود تمامی این امکانات اقتصادی و جغرافیایی اما مسلمانان از این نعمت‌های الهی تاکنون به خوبی استفاده نکرده اند.



نذیر احمد سلامی با یادآوری اینکه کشورهای اسلامی با این ذخایر عظیم نفت خام، گاز طبیعی و دسترسی به آبراه‌های بین‌المللی باید به ابرقدرت جهان تبدیل شوند، تبیین کرد: اما از این امکانات خدادادی تاکنون استفاده بهینه انجام نشده است.



عضو شورای عالی مجمع تقریب و خبرگان رهبری با بیان اینکه در شرایط فعلی جهان اسلام بیش از هر نعمتی به وحدت و یکپارچگی نیاز دارد، اعلام کرد: در چند سال گذشته بیداری اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی به وقوع پیوسته است.



وی مردمی بودن و عنصر اسلامی بودن را دو ویژگی انقلاب های بیداری اسلامی عنوان کرد و افزود: مطمئن باشید دشمن هیچگاه دست از سرمسلمنان جهان بر نمی دارد.