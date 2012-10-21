انبار بزرگ احتکار مواد غذایی در علی آبادکتول کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی افزود: در بازرسی صورت گرفته از این انبار مواد غذایی هشت هزار و 340 کیلوگرم برنج، سه هزار و 492 قوطی رب یک کیلوگرمی، 550 ظرف 5/4 کیلوگرمی روغن، 2500 کیلوگرم قند، 200 ظرف 5 کیلوگرمی روغن نباتی، و 24 هزار بسته پودر رختشویی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی علی آباد در پایان گفت: ماموران ضمن پلمب واحد صنفی مورد نظر با تنظیم صورت جلسه فرد خاطی را به مراجع قضایی معرفی کردند.

کشف یک قطعه شاهین شکاری از سه قاچاقچی

با پیگیری های ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان" بندرترکمن" استان گلستان یک قطعه شاهین شکاری از 3 قاچاقچی پرنده کشف و ضبط شد.

در پی کسب این خبر گروهی از ماموران به بررسی موضوع پرداختند و موفق شدند خودروی متهمان را در یکی از خیابان های شهر شناسایی و آنان را به هنگام فروش یک قطعه شاهین شکاری دستگیر کنند.

متهمان پس از دستگیری و ضمن تنظیم صورت جلسه چهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده شدند.

توقیف 80 دستگاه موتورسیکلت مزاحم

جانشین فرماندهی انتظامی بندرترکمن گفت: در راستای طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف و مزاحم طی 48 ساعت گذشته 80 دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم توقیف شد.

سرهنگ پاسدار صفر علی بزی، هدف از اجرای این طرح را افزایش ضریب امنیتی و احساس امنیت عنوان کرد و گفت: با تلاش مأموران در این مدت 80 دستگاه موتورسیکلت متخلف و مزاحم توقیف و به پارکینگ منتقل شد.این مقام انتظامی در ادامه به توقیف 4 دستگاه خودروی متخلف نیز اشاره کرد و بیان داشت، نداشتن مدارک و ایجاد صدای آلودگی صوتی از عوامل توقیف این وسائط نقلیه بوده است.