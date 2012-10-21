605 روستای استان زنجان مشمول پرداخت زکات‌ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد جباری افزود: منظور از مشمول بودن این تعداد روستا در بحث پرداخت زکات این است که این روستاها دارای اقلام مشمول پرداخت هستند.
وی تصریح کرد: طرح جمعآوری زکات، یکی از عمده طرحهای اجرایی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) است که در راستای محرومیتزدایی صورت گرفته و این نهاد با جمعآوری زکات اقدام به احداث پروژههای عامالمنفعه در مناطق محروم میکند.
رئیس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان در ادامه با اشاره به شناسایی روستاهای دارای
اقلام مشمول زکات، افزود: با بررسیهای صورت گرفته از مجموع یکهزار روستای استان، 605 مورد مشمول پرداخت زکات است. همچنین تبیین این موضوع توسط روحانیون در مناطق مختلف استان، یکی از اموری است که موجب ترویج فرهنگ زکات در جامعه میشود که خوشبختانه در این زمینه اقدامات لازم از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان صورت گرفته است.
حجتالاسلام جباری با اشاره به اینکه در حال حاضر با همراهی و پشتیبانی مرکز، مجوز جذب مسئولان زکات شهرستانها صادر شده است، افزود: از مجموع 7 شهرستان استان، تعداد 5 روحانی جذب شده و در شهرستانها مستقر شدهاند و به بحث تبلیغ و ترویج زکات میپردازند.
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