توسعه روابط تجاری ایران و آفریقای مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، آنتوان گامبی، وزیر امور خارجه آفریقای مرکزی در نشست مشترک با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: از جمهوری اسلامی ایران برای استقبال گرم و برادرانه ای که از ما به عمل آوردند، تشکر کرده و به دولت ایران برای برگزاری موفقیت‌آمیز کنفرانس عدم تعهد که در ماه اوت گذشته در تهران برگزار شد، تبریک می گوییم.

وی با اشاره به اینکه در این اجلاس مانند دیگر اعضای غیرمتعهد شرکت کرده ایم، تصریح کرد: ما امروز اینجا هستیم تا در چارچوب دوستی و همبستگی که پایه جنبش عدم تعهد است، مذاکره کنیم.

وزیر امور خارجه آفریقای مرکزی ادامه داد: با همتای خود درباره مسائل مربوط به همکاری اقتصادی و تجاری مابین دو کشور جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری اسلامی ایران مذاکره کردیم. آفریقای مرکزی کشور محصوری است و در قلب آفریقا قرار دارد.

وی ادامه داد: ما با مشکلات عدیده ای به ویژه مسائل جاده ای، ارتباطی، بهداشت و کشاورزی روبرو هستیم، این در حالی است که کشور ما از باران برخوردار و دارای زمین کشاورزی و منابع معدنی است.

گامبی با اشاره به اینکه با صالحی درباره چگونگی برخورداری از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده ایم، بیان کرد: از وزیر امور خارجه ایران از تفاهم نظری که به ویژه در مورد مسائل مربوط به کشور آفریقای مرکزی داشتیم، تشکر می کنم و طرف ایرانی اعلام آمادگی کرده که در مورد مشکلات به کشور من کمک کند.

وزیر امور خارجه آفریقای مرکزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت شمال مالی گفت: وضعیت شمال مالی یک دغدغه جهانی است و در سپتامبر گذشته در سازمان ملل نیز اعلام کردیم که این وضعیت بسیار خطرناک است و تا جریان آزادی حمل سلاح، قاچاق مواد، تخریب مراکز تاریخی که جزء میراث بشریت هستند، ادامه پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: باید در این مورد عکس العمل نشان داده شود و برای تمامیت ارزی این کشور که تهدید شده و همه کشورهای ساحل آفریقا و منطقه که مورد تهدید قرار می گیرند، سریعا فکر شود.

گامبی بیان کرد: جامعه بین المللی، اتحادیه آفریقا و غرب آفریقا در حال بررسی چگونگی پایان دادن به این وضعیت که در حال حاضر در این کشور می گذرد، است.

وزیر امور خارجه آفریقای مرکزی همچنین درباره روابط تجاری ایران و آفریقای مرکزی خاطر نشان کرد: سال ها است نمایشگاه هایی از محصولات کالاهای ایرانی در آفریقای مرکزی برگزار که کالاها و تولیدات ساخته شده در ایران به معرض نمایش قرار داده می شود.

وی ادامه داد: آخرین بار این نمایشگاه ها در ماه ژوئیه برگزار شد که نشان می دهد مردم آفریقا به این گونه نمایشگاه ها عادت کرده اند و از خرید کالاهای ایرانی، وسایل خانگی، فرش ایرانی و... استفاده می کنند.

به گفته گامبی این نمایشگاه ها نشان می دهد که روابط تجاری بین ایران و آفریقای مرکزی وجود دارد و امیدواریم در بخش های دیگر از جمله کشاورزی نیز گسترش و توسعه یابد.