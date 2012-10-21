سارقان سیم برق دو روستای پلدختر را در خاموشی فرو بردند

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین پناهنده ظهر یکشنبه در گردهمایی دهیاران بخش مرکزی پلدختر اظهار داشت: طی دو روز گذشته ، سارقان شب هنگام 500 متر سیم مسی نمره 25 شبکه فشارضعیف روستای زورانتل از توابع شهرستان پلدختر را به سرقت بردند.

وی افزود: سارقان همچنین با سرقت 370 متر سیم مسی شبکه فشار ضعیف روستای جلگه خلج این روستا را در خاموشی فرو بردند و متواری شدند.

سرپرست توزیع برق شهرستان پلدختر به روند اجرای طرح بعثت در پلدختر اشاره کرد و گفت: این طرح در بعثت رسول اکرم (ص) کلید خورد که در این طرح کابل خود نگهدار جایگزین سیم مسی می شود.

وی افزود: در این راستا 50 کیلومتر از شبکه فشار ضعیف سیم مسی سطح شهر پلدختر به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

پناهنده تصریح کرد: شبکه برق 13روستای شهرستان پلدختر و معمولان نیز به کابل خود نگهدار تبدیل و سیم های مسی جمع آوری شده است.

وی جلوگیری از سرقت، پایین بودن ارزش سیم های خود نگهدار، عدم استفاده از برق غیر مجاز، کاهش خاموشی های فشار ضعیف، توجه به مبلمان شهری و کاهش حریم های برق با ساختمان را از مزیت های کابل های خود نگهدار برشمرد.

سرپرست توزیع برق شهرستان پلدختر از آغاز به کار 50 کیلومتر مرحله دوم این طرح در کوی پاسداران شهر پلدختر خبر داد و گفت: شبکه فشار ضعیف سیم مسی کل شهرستان پلدختر 280 کیلومتر است که از این میزان 50 کیلومتر انجام شده و 50 کیلومتر دیگر نیز آغاز شده و 50 کیلومتر سوم به مناقصه گذاشته شده است.

وی کل اشتراک خانگی برق در روستاهای بخش مرکزی پلدختر را هفت هزار و 699 اشتراک عنوان کرد و افزود: این تعداد اشتراک مبلغ حدود 359 میلیون تومان به اداره توزیع برق شهرستان بدهکارند.

پناهنده تعداد کل اشتراک روستایی بخش معمولان را سه هزار و 44 اشتراک ذکر و تصریح کرد: این تعداد اشتراک بیش از 114 میلیون تومان به توزیع برق شهرستان پلدختر بدهکارند.

وی گفت: چنانچه این تعداد اشتراک در بخش مرکزی و معمولان که در مجموع بیش از 473 میلیون تومان بدهکارند30 درصد بدهی خود را پرداخت کنند توزیع برق شهرستان می تواند بخش عمده ای از شبکه های برق معابر را اصلاح کند.

پناهنده افزود: بخشی از تجهیزات روشنایی معابر با همت و همکاری فرمانداری و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خریداری شده است که با توجه به اولویت ها نصب می شوند.

وی از عدم همکاری مردم روستاهای واشیان، بابازید و مورانی برای نصب تیر برق برای روشنایی انتقاد کرد و از دهیاران خواست در این زمینه با آگاه سازی روستاییان همکاری لازم را در این زمینه با توزیع برق داشته باشند تا این روستاییان از روشنایی معابر برخوردار شوند.