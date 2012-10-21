احداث میدان چهار راه خاکیان صومعه سرا به تاریخ پیوست

علی بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین وجود چهار راه خاکیان را از دلائل سرگردانی گردشگران و عدم ورود آنان به شهر صومعه سرا دانست و افزود: بحث احداث میدان چهار راه خاکیان از مدت زمان طولانی توسط مسئولان مورد بحث قرار گرفته و چندین بازدید از سطح معاون وزیر راه و ترابری و استاندار وقت گیلان انجام گرفته تا از حالت فعلی بیرون آمده و بتواند هویت شهر را نمایان کند.

وی با اشاره به اینکه وضعیت موجود چهار راه خاکیان در شان مردم با فرهنگ این شهرستان نیست، اظهارداشت: متاسفانه با نصب دیواره در این چهار راه از سوی راه و شهر سازی، مسیر 12 روستای پر جمعیت این منطقه از شهر صومعه سرا جدا شده است.

بخشدار مرکزی صومعه سرا خواستار تسریع در احداث پروژه مزبور شد و گفت: با توجه به اینکه تمام امورعمرانی در ایران اسلامی از نعمات نظام مقدس بهره مند هستند متاسفانه ساخت میدان چهار راه خاکیان این شهرستان طلسم شده است.

وی در ادامه ظرفیت گردشگری بخش مرکزی صومعه سرا را بی نظیر دانست و افزود: استفاده بهینه از این مزیت ها می تواند زمینه رشد و تحول اقتصادی این بخش را فراهم کند.

بابا زاده اظهار داشت: منطقه تاریخی گسکر و مناره آجری در مناره بازار، حمام تاریخی کسما از مهمترین آثار تاریخی ثبت شده در میراث فرهنگی هستند که می توان با جذب گردشگر در این مناطق اشتغال برای جوانان فراهم آورد.

وی گفت: بعد از همایش گسکر شناسی چندین جلسه در ارتباط با اجرای عملیات ساخت و آماده سازی مسیر گسکر در فرمانداری صومعه سرا برگزار و در این ارتباط تامین اعتبار آن از سوی معاونت برنامه ریزی استانداری و میراث فرهنگی پیش بینی شده است.

بخشدار مرکزی صومعه سرا بیان داشت: مرمت و باز سازی حمام تاریخی کسما و مناره آجری مناره بازار موجب برجستگی هویت تاریخی مردم این کهن دیار خواهد شد ازاین رو باید به مرمت و بازسازی این مکان ها توجه جدی شود.

وی در ادامه از تبدیل دو منطقه ضیابر و طاهرگوراب به بخش در آینده نزدیک خبرداد و گفت: مناطق مزبور استعداد تبدیل به بخش را دارند که خیلی از بخشداری های دیگر مناطق از این مواهب برخوردارنیستند.

بابازاده ادامه داد: هم اکنون 71روستای بخش مرکزی دارای دهیاری هستند که سه روستای کما، خانی کنار، لالم دارای دهیاری هستند و برای هشت روستای پاسکه، چمثقال، شارم، فشخام، صیقلان، کلید بر، مناره بازار، راجیر از محل اعتبارات استانداری ساختمان در حال احداث است و سه روستای چکوور، نوده و ارم سادات اعتبار دریافت کرده اند.

بخشدار مرکزی صومعه سرا با اشاره به اینکه 75 درصد روستاهای بخش مرکزی دارای گاز هستند، گفت: در سال آینده 11 روستا از نعمت گاز بر خوردار می شوند.

وی افزود: تمامی راه ها و شریان های مرکزی در طول شش سال اخیر با سیاست های سازنده دولت و تلاش مسئولان زیرسازی و آسفالت شد اما در قلب روستاهای این بخش 20 مسیر تردد اصلی مردم نیاز به آسفالت دارد.

بابازاده عنوان کرد: در حال حاضر 50 درصد از روستاهای بخش مرکزی صومعه سرا از آب آشامیدنی برخوردارند که بخشی از آن از آب هزار روستا بهره مند و برخی دیگر از طریق چاه عمیق از آب آشامیدنی برخوردارند.

وی یادآورشد: برخی از روستاهای این بخش بدلیل فرسودگی شبکه آب آشامیدنی با مشکلات مواجه شده اند و در تعدادی دیگر از روستاهای این بخش لوله گذاری شروع شده که به دلیل کمبود اعتبار وضعیت بلاتکلیف مانده است.