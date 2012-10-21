604 هزار عدد سکه عراقی قاچاق در گچساران کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله بیعت اصل گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان گچساران حین اجرای تور ایست و بازرسی در محور گچساران، شیراز به یک دستگاه خودروی کامیون ایسوزو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران در بازرسی از این کامیون 124 هزار عدد سکه100 دیناری، 212 هزار عدد سکه 50 دیناری و 268 عدد سکه 25 دیناری کشف و ضبط کردند.

بیعت اصل افزود: راننده و سرنشین خودرو دستگیر شدند و فروشنده اصلی سکه ها نیز شناسایی و دستگیر و طبق قانون روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی گچساران تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی در این باره از سوی پلیس در حال انجام است.

کشف کالای قاچاق از چهار اتوبوس در شهرستان دنا

فرمانده انتظامی شهرستان دنا گفت: مأموران پاسگاه انتظامی میمند از چهار دستگاه اتوبوس در محور یاسوج، اصفهان مقادیر زیادی مواد نیروزا و پوشاک قاچاق کشف و ضبط کردند.

اردوان ارسلان پور افزود: مأموران پاسگاه انتظامی میمند در شهرستان دنا حین اجرای تور ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری محور یاسوج، اصفهان به چهار اتوبوس مسافربری مشکوک شده و آنها را متوقف کردند.

وی بیان داشت: در بازرسی از اولین اتوبوس 56 قوطی پودر نیروزای خارجی، چهار قوطی بزرگ قرص لاغری خارجی، هفت کیسه پودر نیروزای خارجی و 180 قوطی پودر کراتین کشف و ضبط شد.

ارسلان پور افزود: در بازرسی از اتوبوس دوم یک هزار و 300 عدد قرص نیروزا، 28 قوطی قرص نیروزای خارجی و 61 قوطی پودر نیروزای خارجی کشف شد.

فرمانده انتظامی دنا همچنین از کشف 396 عدد آدامس پیکی خارجی، یک هزار و 152 عدد آدکلن آمریکایی، 36 قوطی شربت نیروزا، 36 قوطی پودر نیروزای خارجی و 84 قوطی پودر کراتین در اتوبوس سوم خبر داد.

وی بیان داشت: در بازرسی از اتوبوس چهارم 264 دست انواع شلوار کتان، 130دست بلوز زنانه و چهار دست کاپشن مردانه خارجی کشف شد که همه کالاهای کشف شده فاقد اسناد مثبت گمرکی بوده و به صورت قاچاق حمل می شدند.

هفت هزار و 350 پاکت سیگار قاچاق در محور یاسوج – اصفهان کشف و ضبط شد

ارسلان پور همچنین از کشف هفت هزار و 350 پاکت سیگار قاچاق از یک خودروی پراید در محور یاسوج، اصفهان خبر داد.

وی اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی "پاتاوه" حین اجرای تور ایست و بازرسی در محور یاسوج، اصفهان به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شده و فرمان توقف دادند که راننده به دستور پلیس توجهی نکرد و به سرعت از محل گریخت.

فرمانده انتظامی دنا افزود: مأموران انتظامی پس از تعقیب و گریز خودرو را متوقف کرده و راننده و سرنشین آن را دستگیر کردند.

وی بیان داشت: خودرو حامل کالای قاچاق به پارکینگ منتقل و راننده و سرنشین نیز به همراه محموله قاچاق به اداره گمرک تحویل داده شد.