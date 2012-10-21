احداث دو تونل موقت در بزرگراه مدرس برای گذر پل طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الله ملاصالحی با تأکید بر حفظ بالاترین سطوح ایمنی و کمترین میزان خلل در ترافیک بزرگراه مدرس در جریان احداث پل طبیعت یادآور شد: با احداث دو تونل محافظتی موقت بر روی این بزرگراه ادامه عملیات فنی و عمرانی این پروژه بین ضلع غربی و شرقی بزرگراه مدرس باحفظ ایمنی تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب و بالعکس میسر شده است.

وی از پل طبیعت به عنوان بزرگترین پل تردد غیرخودرویی کشور یاد کرد و افزود: پیشرفت عملیات عمرانی این پروژه مطابق برنامه است و با احداث تونل های محافظتی فعالیت های مربوط به نصب سازه ها، جوشکاری ها و اتصالات مربوطه با سرعت بیشتری تا تکمیل نهایی پل در سال جاری دنبال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد تصریح کرد: طول تونل های محافظتی حدود 40 متر و عرض آنها هم حدود 15 متر است که با ارتفاع بین 4.5 تا 8 متر هیچ محدودیتی را برای عبور و مرور خودروها ایجاد نخواهد کرد.

به گفته وی تونل محافظتی مسیر شمال به جنوب بزرگراه مدرس هم اکنون احداث شده و در مسیر جنوب به شمال نیز پس از هماهنگی های لازم، عملیات نصب سازه تونل ها که از جنس ورق های گالوانیزه مواج است انجام خواهد شد.

حجت اله ملاصالحی پل طبیعت را یکی از شاخص ترین پل ها و نماد های شهری پایتخت از نظر طراحی، سازه و کارکرد عنوان کرد و افزود: با احداث این پل به طول 300 متر علاوه بر اتصال بوستان های بنادر و طالقانی در دوسوی بزرگراه مدرس شهر تهران صاحب یک جاذبه گردشگری جدید خواهد شد.