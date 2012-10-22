مشهد در محاصره آنتن های مخابرات/ امواج سلامت مردم را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بهتر است به اطراف پایتخت معنوی نگاهی گذرا بیندازیم تا با امواج مزاحمی که به صورت چراغ خاموش و غیرقابل کنترل سلامت شنوایی افراد را هدف قرار داده اند آشنا شویم و گوش هایمان کمی برای شنیدن امواج نامحدود و فرکانس های مزاحمی که در سیطره این شهر قرار دارد تیزتر شود.

صدای بوق های پی در پی ماشینی که در آن سوی خیابان پارک شده، شدت امواج الکترومغناطیسی آنتن های موبایلی که بر روی بام کوچه مجاور نصب شده و سروصدای مخلوط کن و اسباب بازی ها تنها گوشه ای از آلودگی های صوتی هستند که مشهدی ها در محاصره آن قرار دارند.

امواج آلودگی صوتی از بلند گوی وانت بار تا دزدگیر ماشین

اما در میان تمامی این سر و صداها این روزها در کوچه ‌و پس‌کوچه‌ها مشهد تردد وانت‌بارها و صدای بلندگوهای آنان نیز بر شدت آلودگی صوتی این شهر می افزاید چرا که رانندگان این وانت بارها اغلب از صبح تا پاسی از شب با دمیدن در بلندگوهای خود یا در حال فروش میوه و یا خرید وسایل مستعمل خانه هستند.

این رانندگان به این نکته توجه ندارند که حداقل صدای بلندگوی خود را کم کنند تا آرامش روحی و روانی شهروندان تامین شود و بیماری های قلبی و عروقی، استرس و اضطراب های ناشی از آلودگی صوتی کاهش یابد.

بر پایه این گزارش شاید از دیگر معضلات آلودگی صوتی صدای دزدگیر خودروها و ماشین های فرسوده باشد، اتومبیل هایی که با وسیله ای به نام دزدگیر تنها تولید صدا می کند و فایده ای دیگر ندارند چرا که تاکنون دیده نشده با صدای دزدگیر فردی برای گرفتن دزد پلیس را خبر کند.

از سویی وجود انواع آلودگی های صوتی ناشی از تردد خودروهای فرسوده نیز بر شدت آلودگی های صوتی این شهر می افزاید و سبب تندتر شدن ریتم امواج صوتی در مغز انسان می شود.

خودروهای فرسوده با ترددشان در شهر و ایجاد آلودگی، سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و سبب بیماری هایی نظیر اختلال خواب، سردرد و سرگیجه می شود.

امروزه تنها منبع تولید صدا حنجره انسان نیست چرا که صدای منابع صوتی آنقدر بلند شده که فریاد انسان نیز در میان امواج گوناگون اصوات گم و محدود است و این امر در حالی اتفاق می افتد که به گفته محققان آلودگی صوتی علاوه بر تاثیر منفی بر شنوایی بر روح و روان آدمی نیز زیان های غیرقابل جبرانی می گذارد.

شاید بزرگ ترین معضل زندگی در کلانشهرها، آلودگی امواج صوتی است صداهایی که گاه و بیگاه بیش از همه قدرت شنوایی را در انسان کاهش می دهد و سبب کری، زنگ و وزوز گوش می شود.

سرو صداهایی فراتر از 80 دسی بل آسیب پذیر است

مطابق پژوهش های محققان، سر و صداهایی فراتر از ۸۰دسی بل به طور بالقوه برای سلامت شنوایی خطرناک و آسیب پذیر استو با گذشت زمان عوارضی نظیرسردرد، خستگی، افزایش فشار خون، تحریک پذیری و زود رنجی، ضعف سیستم ایمنی بدن، سوءهاضمه و مشکلات گوارشی را به دنبال دارد.بنابراین گزارش، صدای ترقه، هدست ها و هد فن ها، موتور سیکلت ها، تراکتور، همزن ها و مخلوط کن ها، غذا سازها واسباب بازیهای پر سر و صدا و بوق ماشین همگی بیش از ۹۰ دسی بل سر و صدا تولید می کنند و برای سلامت شنوایی بسیار مضر هستند.

درمعرض مداوم آلودگی صوتی قرار گرفتن سبب می شود آدمی به تدریج قدرت شنوایی خود را از دست بدهد و به حساسیت های عصبی، خستگی های روحی و جسمی و از میان رفتن آرامش و صبر مبتلا شود و شاید تمامی این عوامل نتیجه سیطره فضای ماشینی و افزایش افسارگسیخته "آلودگی های صوتی" شود.

اختلال در سیستم گوارشی

یک روانشناس می گوید: شاید بعد از کاهش شنوایی در افراد بزرگ ترین مشکلی که آلودگی صوتی برای آدمی ایجاد می کند استرس، اضطراب،سردرد، خستگی، زخم معده، سرگیجه، انقباضات عضلانی، اختلال در سیستم گوارش، افزایش کلسترول و تعداد گلبولهای سفید خون، افزایش سرعت تنفس، دل درد، تغییر در عملکرد طبیعی غدد درونریز و سوزش سردل باشد.

پروانه عابدی ادامه می دهد: تحریک رفتارهای ضد اجتماعی، خشونت طلبی، افزایش نرخ حوادث کار، مختل شدن رشد شناختی در کودکان، اختلالات روانی، تحریک پذیری، پرخاشگری، کاهش تمرکز، کاهش بازده کاری از دیگرعوارض سر و صدا در شهرها و کلانشهرها است.

وی معتقد است: آلودگی صوتی با صنعتی شدن شهرها و افزایش بی رویه جمعیت در کلانشهرها اتفاق افتاده و اگر برای حل این معضل اقدامی صورت نگیرد، بدون شک ابعاد فاجعه آمیزی در پی دارد که آسیب های روحی و روانی یکی از مهم ترین آنهاست.

وی یادآور می شود: صدای بلند، عملکرد روزانه شخصی افراد را مختل می‌ کند، فراموشی و خطاهای ادراکی به وجود می ‌آورد و حتی موجب می‌ شود کارکنان اشیای خود را فراموش کنند و به مرتب کردن میز کار خود و اطراف نپردازند. این روانشناس تصریح می کند: کارکنانی که در معرض صدای محیط کار قرار می‌ گیرند، نسبت به هم جبهه می‌ گیرند و در واقع عصبانی می‌ شوند و از کوچک ‌ترین اختلاف رنجیده ‌خاطر می ‌شوند و رفتار پرخاشگرانه از خود، به صورت کلامی ‌و عملی نشان می ‌دهند.

آلودگی ناشی از امواج در مشهد بسیار شدید است

معاون محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی نیز با اشاره به برجای گذاشتن اثرات مخرب زیست محیطی و انسانی ناشی از نصب و فعالیت آنتن‌های مخابراتی اظهار می کند: آلودگی ناشی از امواج در مشهد بسیار شدید و مخرب است.

محمدحسین قادری می گوید: همه به اشتباه تصور می‌کنند آلودگی تنها به آلودگی‌ زباله‌ها، پسماندها و فاضلاب محدود می‌شود اما آلودگی ناشی از امواج بسیار شدیدتر و مخرب‌تر از دیگر آلودگی‌هاست در حالی که به چشم نمی‌آید.

وی بیان می کند: به منظور تقویت برخی ایستگاه‌های مخابراتی و خدمات‌گیری شهروندان در نقاط مختلف شهر ناچار به استفاده از دکل‌های مخابراتی هستیم اما باید به این نکته توجه کرد که با به کار بستن برخی تدابیر می توان از شدت و درجه تاثیرگذاری مخرب این دکل‌ها کاست.

امواج الکترو مغناطیسی تلفن همراه

قادری با اشاره به آلودگی پرتوهای ناشی از نصب آنتن تلفن همراه عنوان می کند: امواج الکترو مغناطیسی تلفن همراه از دیگر آلودگی های صوتی است که انسان با آن مواجه است که در این راستا باید همواره شدت میدانهای الکترومغناطیسی ناشی از نصب آنتن های فوق، در محلهای کار و زندگی مردم با استانداردهای مربوطه مطابقت داشته باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان می کند: آلودگی های صوتی در مشهد روز به روز در حال افزایش است و این امر سبب بیماری های قلبی و عروقی، زایمان زودرس، استرس و اضطراب می شود.

رضا سعیدی می گوید:چنانچه فردی بطور مداوم طی ۸ ساعت در معرض سر و صدای بالای ۷۰ دسی بل قرار گیرد، فشار خون وی تا ۵-۱۰ میل مترجیوه افزایش می یابد و افزایش فشار خون، انقباض عروق، افزایش خطر ابتلا به امراض قلبی-عروقی ازعوارض سر و صدا است.

آلودگی صوتی و بیماری ام اس

وی ادامه می دهد: همچنین آلودگی صوتی سبب اختلال خواب، کاهش قدرت یادگیری در کودکان، سقط جنین، انقباضات عضلانی و عروقی، استرس، بیماری های قلبی و عصبی، ام اس و افسردگی نیز می شود.

سعیدی با اشاره به ضرورت جلوگیری از افزایش نرخ بیماری ام‌اس تاکید کرد: باتوجه به اینکه طی 10 سال آینده در هر خانواده یک بیمار ام اسی وجود خواهد داشت مسئولان ذی ربط باید باید برای کاهش آلودگی صوتی در این کلانشهر اقدامات اساسی را انجام دهند.

برپایه این گزارش، آلودگی صوتی روز به روز در پایتخت معنوی در حال افزایش است و در این زمینه مسئولین ذی ‌ربط باید با تصویب قوانینی با رفع آلودگی‌های صوتی مانع تولید امواج صوتی غیرمجاز و غیرقانونی شوند تا آرامش در پایتخت معنوی حکم فرما شود.

گزارش: مرضیه صاحبی