توضیحات سردار فضلی و حاجی بابایی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه امروز یکشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای بررسی فوت 26 دانش آموز در حادثه واژگونی اتوبوس راهیان نور اظهارداشت: همه نمایندگان نسبت به این حادثه دردناک اظهار تاسف کردند و تاکید داشتند که این حادثه ضایعه دردناکی است و با تدابیری که باید در این نوع اقدامات انجام بگیرد نباید دیگر شاهد این گونه حوادث باشیم.

وی ادامه داد: از طرف دیگر هم تاکید شد حرکت بزرگ راهیان نور که نقطه اتصال نسل جدید با آرمانهای امام و شهدا است، نباید تحت تاثیر قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزیر آموزش و پرورش نیز تاکید کرد این شائبه که دانش آموزان برای گرفتن نمره به این سفر اجباری می روند درست نیست و همه دانش آموزان رضایت نامه کتبی داشتند.

وی خاطرنشان کرد: حاجی بابایی این موضوع را هم که روزنامه ها خبری منتشر کردند که وی گفته است این موضوع به او مرتبط نیست را درست ندانست و توضیح داد که از زمان وقوع حادثه خود پیگیر موضوع بوده و سه معاونش را هم به منطقه اعزام کرده است.

جعفری گفت: سردار فضلی فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور و حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش هر دو بر حساسیت موضوع و دقت در برنامه ریزی و تامین مقدمات سفرهای راهیان نور تاکید کردند و قرار شد موضوع به صورت حقوقی پیگیری شود.