طرح نیمه کاره تاسیس سازمانهای مردم نهاد در انتظار مصوبه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، داوود امینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرح در دوره مجلس هشتم پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما همه مواد آن بررسی نشد.

وی ادامه داد: هر چند طراحان اصلی این طرح در مجلس هشتم در دوره جدید مجلس حضور ندارند اما از 46 ماده این طرح حدود 25 ماده آن بررسی دقیق صورت گرفت.

امینی از نمایندگان مجلس نهم خواست تا این طرح را در دستور کار مجلس قرار بدهند تا مشکلات سازمان های مردم نهاد به عنوان حلقه واسط مردم و دولت کم شود.

مدیرکل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور به فعالیت حدود شش هزار سازمان مردم نهاد در حوزه های سلامت، خیران، اعتیاد و زیست محیطی اشاره کرد و بیان داشت: این سازمان ها غیر انتفاعی، سیاسی و غیردولتی هستند.

امینی گفت: با قانونی شدن طرح تاسیس و نظارت برفعالیت سازمان های مردم نهاد، اختیارات این سازمان بیشتر خواهد شد و بخشی از وظایف دولت که باید برون سپاری شود، لازم است به این سازمان ها واگذار شود.

مشاور وزیرکشور افزود: سازمان های مردم نهاد باید بر اساس نیاز جامعه بوجود بیاید اما در حال حاضر فقط به صورت علایق شخصی برخی از مردم ،شکل گرفته است.

وی بر آموزش و آگاهی سازمان های مردم نهاد در انجام فعالیت ها تاکید کرد و گفت: وزارت کشور در این بخش برنامه های مختلفی در دستور کار دارد

این مسئول وزارت کشور، به فعالیت سازمان های مردم نهاد در بخش زیست محیطی استانهای شمالی اشاره کرد و گفت: سازمان مردم نهاد محیط زیستی مازندران سرآمد سازمانهایمردم نهاد کشور است.

امینی به اهمیت گسترش سازمان های مردم نهاد در مقوله بحران اجتماعی از جمله اعتیاد و حوادث طبیعی اشاره کرد و گفت: پیشگیری مهمترین فعالیت این سازمان مردم نهاد در کشور است.