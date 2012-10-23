اجرای سیاستهای تشویقی جمعیتی در 180کشور دنیا

دکتر محمد جواد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: معمولا دولت ها در جهت افزایش جمعیت اقدامات و تسهیلات تشویقی در نظر می گیرند بطوریکه در گزارش سازمان ملل به سیاستهای 180 کشور اشاره شده است .

وی گفت: پاداش یا مساعده هنگام تولد فرزند ، تخصیص مزایای نقدی یا غیر نقدی به خانواده ها در جهت بهبود وضعیت رفاهی والدین، اجازه مرخصی به والدین ، کمک هزینه مراقبت از فرزند که شامل دسترسی به کمک هزینه آموزشی یا آموزش رایگان مهد کودک و...، اجازه مرخصی به مادران ، اجازه مرخصی به پدران و...از جمله تسهیلات تشویقی در کشورهای مختلف است که البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت است .

رییس مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه تاکید با اشاره به اینکه در صورت عدم افزایش رشد جمعیت به کمتر از 2 فرزند، نسل منقرض می شود، تاکید کرد: در کشور ما نیز با توجه به روند کاهشی نرخ رشد جمعیت و میزان موالید سیاستهای تشویقی و حمایتی تدوین و به دستگاهها نیز ابلاغ شده است .

به گفته وی ، در صورت اجرای سیاستهای جمعیتی از سوی خانواده ها رشد جمعیت از 1.6 فعلی به بالای خط قرمز و یا همان میزان جایگزینی که 2.1 است خواهد رسید و پس از آن نیز باید با توجه به شرایط آن زمان و امکانات کشور براساس منایع موجود برنامه های دیگر و سیاستهای جدیدی تدوین شود.

وی با اشاره به اینکه بهترین سن باروری در کشور بین 24 تا 35 سالگی است ، گفت: به گفته پزشکان در این سنین که بهترین زمان باروری است یک زن می تواند 4 فرزند به دنیا بیاورد و با گذشت این زمان شرایط برای زنان سخت تر می شود که البته تمامی این موارد در سیاستهای جدید جمعیتی در قالب برنامه های تشویقی در نظر گرفته است.

محمودی گفت: رشد جمعیت باید متوازن صورت گیرد در غیر اینصورت در آینده با بحران جمعیت سالمندی، کمبود نیروی کار و... مواجه خواهیم شد.