به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد موسوی امروز در همایش تقریب مذاهب اسلامی در مکه مکرمه با بیان اینکه اگر در گذشته حمله فرهنگی دشمنان به مسلمانان مخفیانه و پنهانی بود اما در شرایط فعلی این حملات آشکارا شده است، گفت: بعد از حادثه 11 سپتامبر برخی از غربی ها، شمشیر را برای مقابله با مسلمانان از رو بسته اند.



رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام اینکه هم اکنون استکبار جهانی تهی کردن اسلام از درون را هدف گذاری کرده است، تصریح کرد: بر این اساس مسلمانان عامل تمامی قتل‌ها، جنایات، حملات تروریستی و وحشت در جهان معرفی کرده‌اند.



مشاور رئیس جمهور با اشاره به اهانت‌های اخیر به ساحت مقدس حضرت محمد (ص)، اظهار داشت: از سوی دیگر استکبار جهانی قصد شعله ور کردن جنگ میان مسلمانان و مسیحیان را دارد و در این شرایط باید جهان اسلام هوشیارتر از گذشته عمل کند.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه گرانی، تورم و بحران اقتصادی موجب شده ذهن مسلمانان بیشتر درگیر این مسائل باشد، بیان کرد: دشمن در این جنگ و با استفاده از امپراطوری رسانه ای خود کتاب مقدس قرآن به عنوان خط قرمز تمامی مسلمانان جهان را هدف گرفته است.



این عضو شورای عالی حج از تربیت روحانی نماهایی توسط یکی از معاونت‌های وزارت خارجه آمریکا، تبیین کرد: با برگزاری دوره‌های فشرده آموزشی به این افراد و رجال دینی آموزش اسلام آمریکایی می دهند.



حجت الاسلام و المسلمین موسوی هدف از آموزش این رجال دینی را گسترش اسلام آمریکایی عنوان کرد و افزود: این روحانیان با تربیت اسلام آمریکایی، سنت و دین اسلام مورد نظر آمریکا را در جهان ترویج می کنند.