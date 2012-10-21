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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

در سال جاری/

79هکتار از اراضی ملی درکهگیلویه و بویراحمد از متصرفان بازپس گرفته شد

79هکتار از اراضی ملی درکهگیلویه و بویراحمد از متصرفان بازپس گرفته شد

یاسوج – خبرگزاری مهر:‌ رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 79 هکتار از اراضی ملی در این استان از متصرفان بازپس گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ارزش ریالی این اراضی 798 میلیون و 263هزار ریال برآورد شده است.

وی از افزایش این میزان نسبت به سال گذشته خبرداد و بیان کرد: میزان اراضی رفع تصرف شده در مدت مشابه سال گذشته 64 هکتار به ارزش 134میلیون و 930 هزار ریال بوده است.

جمادی اظهار داشت: حفظ و صیانت از حقوق بیت المال و اراضی ملی و مبارزه با پدیده شوم زمین خواری یکی از مهمترین سیاست های این نهاد است.

وی افزود: در این راستا شعبه های ویژه رسیدگی سریع و قاطع به اینگونه پرونده ها درتمامی شعب دادگستری و دادگاههای عمومی و انقلاب استان ایجاد شده است.

جمادی یادآور شد: در شش ماهه اول سال جاری 687 فقره پرونده زمین خواری در این شعبات مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: در برخورد با متخلفان در زمینه های اقتصادی و سوء استفاده از بیت المال نیز دستگاه قضا بدون تعارف و طبق مقررات برخورد قضایی می کند.

کد مطلب 1725214

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