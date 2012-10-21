روند تجهیز ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر طولانی شده است

نادر دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: مسئولان مازندران باید بیشتر به فکر قائم شهر باشند و برای ترمیم چمن ورزشگاه شهید وطنی تلاش بیشتری انجام دهند.

وی، جایگاه فعلی تیمش در جدول رده بندی را غیرمنطقی دانست و گفت :در اکثر بازیها در حالی مقابل حریفان شکست خوردیم که به گواه آمار، عملکرد بهتری داشتیم و موقعیت هایمان یکی پس دیگری به هدر می رفت.

دست نشان افزود: تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر در پایان هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور با 6 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی گروه دوم این رقابت ها قرار دارد.



وی با اشاره به پیروزی تیمش مقابل نیروی زمینی تهران اظهار داشت: هفته گذشته تمرینات سختی را پشت سر گذاشتیم و با برپایی کلاس های فنی و توجیهی نقاط ضعف و قدرت حریف را شناسایی و برای استفاده از آن برنامه ریزی کردیم.

دست نشان بیان داشت: کسب 3 امتیاز این دیدار خارج از خانه ، موقعیت تیم را درجدول رده بندی اندکی سر وسامان داد و موجب شد فاصله ما با تیم هایبالاتر جدول رده بندی افزایش نیابد.



