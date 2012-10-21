13 نانوایی متخلف در خرم آباد به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازرسی های صورت گرفته طی روزهای 26 و 27 مهرماه سالجاری 38 واحد صنفی متخلف در خرم آباد به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی میزان تخلف پروندهای تشکیل شده را 48 میلیون و 945 هزار ریال عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از معرفی 13 واحد نانوایی در خرم آباد به علت عدم رعایت بهداشت و کم فروشی پنج هزار و 800 قرص نان به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: میزان تخلف پرونده های تشکیل شده در این زمینه 19 میلیون و 390 هزار ریال بوده است.

بیرانوند همچنین به معرفی سه واحد فروش مواد آرایشی و بهداشتی به علت فروش 324 قلم کالای قاچاق به تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: میزان تخلف پرونده تشکیل شده در این زمینه نیز 6 میلیون و 260 هزار ریال بوده است.

وی از شناسایی و معرفی یک واحد فروش مواد غذایی به علت گرانفروشی 4 هزار کیلوگرم برنج خبر داد و بیان داشت: برای این واحد صنفی نیز پرونده ای به میزان 6 میلیون ریال تشکیل و سپس به تعزیرات حکومتی معرفی شد.